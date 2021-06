„To było złośliwe”. Spięcie rzecznika reprezentacji Polski i szwerdzkiego trenera. Jest video

Biało-Czerwoni mierzyli się z drużyną Trzech Koron 23 czerwca. Niestety mecz ten przegraliśmy 2:3, w związku z czym nasza kadra pożegnała się z mistrzostwami Europy. Emocji w tym spotkaniu nie brakowało, a najlepszym tego przykładem było starcie szwedzkiego trenera i Jakuba Kwiatkowskiego, rzecznika prasowego PZPN.

Spięcie Jakuba Kwiatkowskiego i trenera reprezentacji Szwecji

O co chodziło w całej sytuacji? W ostatnich minutach meczu, gdy wciąż goniliśmy wynik, piłka wyszła na aut i znalazła się w strefie przeznaczonej dla sztabu i zawodników rezerwowych naszych rywali. By móc szybciej wznowić grę, Kwiatkowski wbiegł do niej, by jak najszybciej oddać futbolówkę Polakom. Janne Andersson nie chciał na to pozwolić, więc podszedł do rzecznika PZPN i założył mu siatkę, jednocześnie wybijając piłkę.

– To było złośliwie. Miałem piłkę praktycznie w rękach, kiedy ją wykopał. Wszedłem z nim w dyskusję – mówił Kwiatkowski w rozmowie z wprost.pl. Janne Andersson chwalił się swoim zachowaniem w pomeczowym wywiadzie i ewidentnie był z siebie dumny.

Chwilę później rzecznik PZPN otrzymał nawet żółtą kartkę, aczkolwiek nie za samo spięcie między nim i Anderssonem – Ukarany zostałem za przekroczenie dozwolonej strefy. To była pierwsza żółta kartka w moim życiu – przyznał Kwiatkowski na konferencji prasowej reprezentacji Polski, która odbyła się 24 czerwca.

Poniżej zamieszczamy video, na którym widać całe zajście.

