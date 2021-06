Jakub Świerczok bohaterem głośnego transferu? Chce go naprawdę wielki klub

23 czerwca Biało-Czerwoni zakończyli udział w mistrzostwach Europy i powoli mogą już myśleć o nadchodzącym sezonie klubowym. Nad swoją przyszłością może zastanawiać się przede wszystkim Świerczok, dla którego kolejne tygodnie letniego okienka transferowego będą wyjątkowo gorące. Mówi się bowiem, iż napastnik może niebawem zmienić barwy klubowe i tym samym zaliczyć wielki awans sportowy.

Dobry interes Piasta Gliwice na Jakubie Świerczoku

Wieczorem 25 czerwca w mediach społecznościowych pojawiała się informacja, jakoby polskim snajperem zainteresował się Zenit Sankt Petersburg.

Na razie nie wiadomo, o jakich kwotach możemy mówić w kontekście tego transferu. Na pewno jednak Piast Gliwice, gdzie aktualnie występuje Jakub Świerczok, mocno skorzystałby finansowo na całej operacji. Jeszcze przed rozpoczęciem Euro 2020 śląski klub wykupił go za milion euro z Łudogorca Razgrad i od razu zaczęto spekulować o odejściu Polaka za dużo większą kwotę. Początkowo zainteresowany miał być między innymi Trabzonspor, jednak temat ten szybko ucichł.

Zenit Sankt Petersburg, czyli rosyjski gwiazdozbiór

Gdyby Świerczok przeszedł do Zenita, zwieńczyłby w ten sposób znakomity sezon 2020/21. Został w nim wicekrólem strzelców Ekstraklasy (15 goli w 23 spotkaniach), wywalczył dla siebie powołanie do reprezentacji Polski i mimo roli rezerwowego, spisał się w niej na tyle dobrze, by przyciągnąć uwagę tak dużego klubu.

Jeśli napastnik dołączy do drużyny z Petersburga, przyjdzie mu rywalizować o miejsce w składzie z Artiomem Dziubą, jedną z największych gwiazd reprezentacji Sbornej, który w minionych rozgrywkach trafił do siatki 20 razy w 27 spotkaniach. Oprócz niego w Zenicie występują też tacy świetni zawodnicy jak Jarosław Rakickij, Malcom, Sebastian Driussi czy Dejan Lovren. Zenit to też aktualny mistrz Rosji, a jego trenerem jest Siergiej Siemak.

