Jest chętny, by pozyskać Kamila Glika. Możliwe, że Polak pozostanie w Serie A

Kamil Glik w poprzednim sezonie występował w Benevento, które spadło do drugiej ligi włoskiej. Polak jest jednak związany z drużyną Czarowników aż do 2023 roku, co naturalnie utrudnia mu teraz zmianę pracodawcy. Stoper ewidentnie wolałby dalej grać w Serie A, a nie na jej zapleczu, w związku z czym musi poszukać nowego zespołu.

Udinese chce Kamila Glika

Dobre wiadomości dla reprezentanta Polski są dwie – po spadku Benevento na pewno będzie musiało szukać oszczędności, co zwiększa szansę na transfer Glika. Ponadto jest też już jeden chętny, by go pozyskać. Jak czytamy na portalu ottopagine.it, środkowego obrońcę spróbuje sprowadzić Udinese Calcio. W rozgrywkach 2020/21 drużyna ta zajęła 14. miejsce.

Były gracz Torino czy AS Monaco nie może zaliczyć poprzedniego sezonu do udanych, ponieważ także po jego błędach Czarownicy przegrywali poszczególne mecze. Naszemu reprezentantowi zarzucano między innymi brak dynamiki czy słabą zwrotność, co wielokrotnie wykorzystywali napastnicy drużyn przeciwnych. Mimo tego jednak Glik wciąż cieszy się renomą na Półwyspie Apenińskim i w Udinese wierzą, że słaby sezon 2020/21 to tylko wypadek przy pracy.

Na ottopagine.it czytamy również o jednej przeszkodzie w kwestii potencjalnego transferu – oczekiwania finansowe obrońcy, aktualnie zbyt wysokie dla Biało-Czarnych. Ci wierzą jednak, że Glik obniży swoje wymagania.

Czytaj też:

Nietypowa walka o koronę króla strzelców Euro 2020. To może być drugi taki przypadek w XXI wieku