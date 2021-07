Piotr Zieliński może zostać sprzedany. Napoli szuka oszczędności

Reprezentacja Polski na Euro 2020 odpadła już po fazie grupowej, ale nie obniżyło to notowań Piotra Zielińskiego na międzynarodowym rynku transferowym. Jak donosi gazeta „La Repubblica”, nasz rozgrywający może niebawem zmienić pracodawcę. To dość szokująca informacja, ponieważ dotychczas Polak był ważną częścią drużyny Napoli, a włoskie media podkreślały, że nadal ma pełnić w niej kluczową rolę.

Napoli może sprzedać Piotra Zielińskiego, by uzupełnić budżet

Dziennikarze „La Repubblica” twierdzą jednak, że Zieliński może zostać sprzedany głównie z powodów finansowych. Napoli zakończyło sezon 2020/21 na piątym miejscu (kolejno za Interem Mediolan, Milanem, Atalantą i Juventusem) i zakwalifikowało się jedynie do Ligi Europy. W związku z tym Azzurri muszą szukać oszczędności. Pożegnanie się z Zielińskim znacznie podreperowałoby ich budżet.

Przez portal transfermarkt.de pomocnik jest wyceniany na 50 milionów euro i można spekulować, że właśnie takiej kwoty będzie żądał od potencjalnego nabywcy Aurelio De Laurentiis, właściciel Napoli. Włoska gazeta podawała, że w tej chwili Zieliński budzi największe zainteresowanie wśród angielskich klubów. Nie sprecyzowano co prawda, o jakie drużyny chodzi, ale można spekulować, że jedna z nich to Arsenal, ponieważ nepolitański dziennik „Il Mattino” pisał niedawno o transferze Polaka właśnie do tego zespołu.

W zeszłym sezonie Zieliński wystąpił w 36 meczach Serie A, strzelił w nich 8 goli i miał 11 asyst.

