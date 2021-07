Transfer Kamila Grosickiego coraz bliżej? Reprezentant Polski może niebawem wrócić do Turcji

Mimo że reprezentant Polski nie wziął udziału w Euro 2020, tegoroczne lato może być dla niego gorące. Kamil Grosicki szuka sobie nowej drużyny, po tym jak odszedł z West Bromwich Albion. Turecki portal yeniasir.com.tr informuje, że byłym zawodnikiem The Baggies zainteresowane jest Goztepe.

Goztepe chce pozyskać Kamila Grosickiego

Już wcześniej „Grosik” był łączony z różnymi klubami. Mówiono choćby o przenosinach do AS Saint-Etienne z francuskiej Ligue 1, następnie szerokim echem odbił się temat możliwego powrotu zawodnika do Ekstraklasy. Najpierw wspominano o Legii Warszawa, później całkiem poważnie wyglądał temat pozyskania go przez Pogoń Szczecin. W obu przypadkach nie doszło jednak do konkretów.

Być może teraz będzie inaczej. Jak czytamy na yeniasir.com.tr, Grosickiego chętnie powitałoby u siebie Goztepe. 33-latek rzekomo jest głównym celem transferowym tej drużyny na przyszły sezon. To może być całkiem ważne przy wyborze następnego klubu przez Polaka, ponieważ bezwzględnie musi trafić do zespołu, w którym będzie regularnie występował w pierwszym składzie.

Zmarnowany czas w West Bromwich Albion

To właściwie ostatni moment, w którym „Grosik” może jeszcze liczyć na wysoki kontrakt w silnej lidze. Skrzydłowy musi się też odbudować sportowo po skrajnie nieudanym pobycie w WBA. Dołączył on do The Baggies w styczniu 2020 roku, gdzie początkowo grał całkiem sporo. Po awansie tego zespołu do Premier League został jednak odsunięty na margines. W całym sezonie 2020/21 rozegrał zaledwie trzy mecze i przez to Paulo Sousa nie wziął go na tegoroczne mistrzostwa Europy.

Gdyby Polak trafił do Goztepe, byłoby to jego drugie podejście do piłki tureckiej. Wcześniej skrzydłowy występował w Sivassporze w latach 2011-2013. Przez ten okres w SuperLidze rozegrał 84 mecze, w których zdobył 14 bramek i zaliczył w nich 19 asyst. W poprzednim sezonie Goztepe zajęło dziesiąte miejsce w lidze. W rozgrywkach brało udział 21 drużyn.

