Robert Lewandowski w końcu trafi do Realu Madryt? Hiszpańska gazeta pisze o dwóch warunkach

Pierwsze poważne pogłoski o ewentualnym przejściu Polaka do Realu Madryt datuje się na lato 2013 roku. Kilka tygodni wcześniej napastnik strzelił cztery gole tej drużynie w półfinale Ligi Mistrzów – wtedy występował jeszcze w Borussii Dortmund. Od tamtego czasu Florentino Perez regularnie próbuje skusić Roberta Lewandowskiego wizją gry w białej koszulce. Dziennik „AS” twierdzi, że w końcu może mu się to udać.

Lewandowski marzy o Realu Madryt

Jak czytamy w artykule autorstwa Marco Ruiza, kapitan reprezentacji Polski „śni o występach w barwach Realu”. Bayern Monachium miał już nawet wytypować potencjalnego następcę Lewandowskiego. „AS” twierdzi, że chodzi o Cody’ego Gakpo z PSV Eindhoven, którego Julian Nagelsmann widziałby w roli „fałszywej dziewiątki”.

Były gracz Lecha Poznań nie jest jednak jedynym snajperem światowej klasy, którego w swojej drużynie widziałby Perez. Królewscy uważnie śledzą też sytuacje Erlinha Haalanda i Kyliana Mbappe. W kontekście tego ostatniego mówiło się nawet, że szykując się na jego przyjście, Real Madryt już teraz szuka jak największych oszczędności. Miało to poskutkować choćby odejściem Sergio Ramosa do PSG, po tym jak obrońca nie zgodził się na przedłużenie swojej umowy z uwzględnieniem obniżenia pensji. Były kapitan Los Blancos miał nawet buntować kolegów z zespołu, by ci również nie zgadzali się na takie propozycje.

Kiedy mógłby odbyć się transfer Lewandowskiego do Realu?

Wygląda więc na to, że ewentualne przejście Lewandowskiego do Realu Madryt uzależnione jest od tego, czy inni, młodsi napastnicy będą w zasięgu klubu ze stolicy Hiszpanii. Jeśli nie, wtedy Królewscy ponownie postarają się o Polaka. Ruiz pisze, że jego transfer mógłby się odbyć nie w obecnym okienku transferowym, lecz następnego lata. Wtedy kontrakt kapitana reprezentacji Polski z Bayernem będzie obowiązywał jeszcze przez 12 miesięcy, co powinno sprzyjać Realowi w negocjacjach.

