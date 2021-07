Co ze zdrowiem Krystiana Bielika? Trener Derby County wyjaśnił wiele wątpliwości

2021 rok jest dla Krystiana Bielika fatalny, ponieważ spędza go głównie w gabinetach lekarskich. Ze względu na zerwanie więzadeł w kolanie Polak od lutego nie gra w piłkę i ominęło go Euro 2020. Pomocnik jest jednak coraz bliższy powrotu do formy, o czym na łamach DerbyShire Live poinformował Wayne Rooney.

Kiedy Krystian Bielik wróci do gry?

Legenda angielskiej piłki i trener Derby County rozwiał wiele wątpliwości co do stanu zdrowia Bielika. – Krystian czuje się dobrze. Może już w tym tygodniu wróci na boisko. Na razie pracuje ciężko by dojść do pełni sił pod względem fizycznym. Jego rehabilitacja przebiega zgodnie z planem. Jeśli nie wydarzy się nic złego, w meczu wystąpi pod koniec rundy jesiennej – opowiedział Rooney.

Pytanie, czy Polak będzie w stanie dalej grać w piłkę na wysokim poziomie, ponieważ to nie pierwszy tak groźny uraz w jego karierze. W 2020 roku Bielik również zerwał więzadła i pauzował z tego powodu przez długi okres. Przez półtora sezonu tak naprawdę był zdolny do gry zaledwie dwa miesiące. Mimo że do Derby County przeszedł dwa lata temu, z powodu kontuzji ominął blisko 50 meczów.

