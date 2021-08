Fabiański kończy karierę reprezentacyjną. Boniek: Łukasz zadzwonił do mnie dziś rano...

Łukasz Fabiański poinformował PZPN, że zdecydował się zakończyć swoją reprezentacyjną karierę Piłkarz bronił w biało-czerwonych barwach 56 razy. Bramkarz był uczestnikiem mistrzostw świata 2006 i 2018, a także mistrzostw Europy 2008, 2016 oraz 2020. Na temat decyzji Polaka wypowiedział się prezes PZPN Zbigniew Boniek.

„Jest fantastycznym bramkarzem i jeszcze lepszym człowiekiem”

Zbigniew Boniek poinformował w rozmowie z „Łączy Nas Piłka”, że Łukasz Fabiański zadzwonił do niego rano i poinformował o swojej decyzji. – Był pewny swego, dokładnie to przemyślał – stwierdził ustępujący ze stanowiska prezes PZPN. – Chciałbym mu serdecznie podziękować za wszystko, co zrobił dla reprezentacji Polski. Zawsze mogliśmy na niego liczyć. Fabiański jest fantastycznym bramkarzem i jeszcze lepszym człowiekiem – dodał Boniek.

Prezes PZPN zapewnił też, że chce pożegnać Fabiańskiego w godny sposób. – Jestem przekonany, że nasi kibice również chcieliby zgotować mu owację na stojącą, dlatego wystąpią z wnioskiem do nowych władz PZPN, abyśmy wszyscy razem mogli pożegnać Łukasza przed październikowym meczem eliminacji mistrzostw świata z San Marino na PGE Narodowym w Warszawie – zaznaczył Boniek.

