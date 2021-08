Reprezentant Polski może zmienić klub. Interesuje się nim wicemistrz Turcji

Kamil Jóźwiak spędził pięć lat w seniorskiej drużynie Lecha Poznań, dla której rozegrał 104 mecze. Pomocnik strzelił w tym czasie 15 bramek, a dobre występy w barwach Kolejorza zaowocowały transferem do Derby County. Reprezentant Polski dołączył do angielskiego klubu we wrześniu 2020 roku za ponad cztery miliony euro.

Przejdzie do Turcji?

„Przegląd Sportowy” informował, że sprowadzeniem piłkarza zainteresowany był Galatasaray Stambuł, ale Lech odrzuci ofertę tureckiego klubu opiewającą na dwa miliony euro. Wicemistrz Turcji nie ustaje jednak w staraniach o pozyskanie reprezentanta Polski, o czym świadczą doniesienia Sports Digitale.

Turecki serwis przekazał na Twitterze, że władze Galatasaray złożyły pierwszą oficjalną ofertę za Jóźwiaka. Oferta klubu ma nie odbiegać od oczekiwań finansowych Anglików, ale nie przekazano, jaka dokładnie kwota pojawiła się w propozycji wicemistrza Turcji.

Tymczasem klub Jóźwiaka rozpoczął nowy sezon The Championship. Derby w sobotę 7 sierpnia mierzyło się na własnym stadionie z Huddersfield Town. Mecz zakończył się wynikiem 1:1, a reprezentant Polski rozegrał 68 minut.

