„Miał tu jeszcze wiele dobrego do zrobienia”. Sousa o odejściu Fabiańskiego z reprezentacji Polski

Na początku sierpnia bieżącego roku Łukasz Fabiański ogłosił, że po Euro 2020 nie będzie już kontynuował przygody z polską kadrą. 30 sierpnia odbyła się konferencja prasowa z udziałem Paulo Sousy, który został zapytany o decyzję bramkarza i indywidualną rozmowę z nim.

Paulo Sousa rozmawiał z Łukaszem Fabiańskim

Taka rozmowa rzeczywiście się odbyła. Selekcjoner pytany przez jednego z dziennikarzy o to, czy zamierzał przekonywać Fabiańskiego na siłę do gry w kadrze, odpowiedział przecząco. – Owszem, rozmawiałem z Fabiańskim. Dzwonił do mnie, zanim ogłosił swoją decyzję. To nie była kwestia tego, aby go przekonać czy nie. To nie jest taka łatwa decyzja do podjęcia. Pamiętam gdy sam stałem przed podobnym dylematem... On miał swoje powody, aby zrezygnować z gry w kadrze i wyjaśnił mi, czemu tak zrobił. To były sensowne argumenty – opowiedział Portugalczyk.

Czy Sousa żałuje, że nie będzie mógł nadal liczyć na Fabiańskiego? – Uważam, że miał jeszcze dużo dobrego do zrobienia w kadrze, ale zadecydował inaczej. To nie jest tylko dobry golkiper, ale też wspaniały człowiek, inteligentny, ma mnóstwo doświadczenia, które może przekazywać kolegom. Musieliśmy się na to przygotować i to zrobiliśmy – odparł selekcjoner.

