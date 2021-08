Robert Lewandowski z tęczową opaską kapitana? „Nie miałbym z tym problemu”

W drugim dniu zgrupowania reprezentacji Polski odbyła się konferencja prasowa z udziałem kapitana Roberta Lewandowskiego. Napastnik Bayernu Monachium odpowiedział między innymi na pytanie, czy zgodziłby się założyć kapitańską opaskę w kolorze tęczy. – Nie miałbym z tym problemu – powiedział Polak.

„Każdy jest osobą, którą trzeba wspierać”

– Każdy jest człowiekiem, każdy ma emocje. Każdy jest osobą, którą warto i trzeba wspierać, więc pod tym względem nie byłoby dla mnie większego problemu – powiedział Lewandowski. Tęczowe opaski są zakładane przez kapitanów klubów i reprezentacji, aby wyrazić swoją solidarność z dyskryminowanymi mniejszościami. Kojarzona są one głównie ze środowiskiem LGBT.

Wsparcie dla mniejszości na Euro 2020

Na Euro 2020 z tęczowymi opaskami występowali między innymi Manuel Neuer i Harry Kane. To jednak nie wszystkie wyrazy wsparcia dla dyskryminowanych mniejszości. Do akcji włączył się wtedy również sponsor mistrzostw Volkswagen, który dostarczał elektrycznymi modelami swoich aut piłki na środek boiska. Na finał Włochy – Anglia firma przygotowała sterowany samochód z tęczową karoserią. Wcześniej Niemcy chcieli rozświetlić na wiele kolorów Allianz Arenę przed meczem z Węgrami. Na to jednak nie zgodziła się UEFA, która oceniła to jako manifest polityczny, który na mistrzostwach Europy jest niedozwolony.

