Lewandowski szczerze o sytuacji kadry. „Mamy kłopoty”

Podopieczni Paulo Sousy 2 września zagrają z Albanią, a stawką będą punkty w eliminacjach do mistrzostw świata. Później Biało-Czerwonych czekają jeszcze spotkania z San Marino i Anglią. – To są bardzo ważne mecze dla nas – jeśli chcemy awansować, to musimy zdobywać punkty. Bez nich nie awansujemy – zaznaczył Robert Lewandowski podczas konferencji prasowej.

Lewandowski o meczu z Albanią

Kapitan kadry odniósł się także do zbliżającego się meczu z Albanią. – Mamy kłopoty, ale chcemy się przygotować jak najlepiej do tego spotkania. Będziemy przygotowani – powiedział, nawiązując do kontuzji, które nękają kadrę. Przypomnijmy, Paulo Sousa nie będzie mógł skorzystać z Kacpra Kozłowskiego, Sebastiana Szymańskiego, Dawida Kownackiego i Krzysztofa Piątka. Zakażony koronawirusem jest Mateusz Klich, który również nie zagra z Albanią.

Według snajpera Bayernu Monachium kluczem w meczu z Albanią będą cierpliwość i szybka gra piłką. – Miejsca na boisku w ofensywie nie będziemy mieli zbyt dużo. Trzeba szukać szans, wolnego miejsca. Wszystko zależy od ruchu bez piłki i szukania wolnych przestrzeni – ocenił.

