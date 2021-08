Co ze zdrowiem Grzegorza Krychowiaka? Są wyniki badań

Reprezentacja Polski w poniedziałek 30 sierpnia rozpoczęła zgrupowanie przed meczami z Albanią, San Marino i Anglią. Paulo Sousa przeprowadził pierwszy trening, na którym zabrakło Grzegorza Krychowiaka. Jak się okazało, zawodnik FK Krasnodar uskarżał się na ból kolana.

Pomocnik przeszedł już badanie rezonansem magnetycznym, a o jego wynikach opowiedział w rozmowie z WP Sportowe Fakty rzecznik PZPN, Jakub Kwiatkowski. – Badanie nie wykazało dolegliwości. Grzegorz nie ma już również problemu z bólem i jest w pełni zdrowy. We wtorek pracował na pełnych obrotach wraz z resztą kolegów – zaznaczył Kwiatkowski.

Długa lista nieobecnych

Powrót Krychowiaka do treningów to dobra wiadomość dla Paulo Sousy, który podczas meczów eliminacyjnych nie będzie i tak mógł skorzystać z kilku zawodników. Zakażenie koronawirusem wykryto bowiem u Mateusza Klicha, Kacper Kozłowski ma problem z mięśniem, a kontuzjowany jest także Sebastian Szymański. – Krzysztof Piątek jeszcze nie jest gotowy do gry, zabraknie też Dawida Kownackiego – tłumaczył portugalski selekcjoner podczas konferencji prasowej.

O tym, że kadra ma problemy związane z dużą liczbą kontuzji, mówił także Robert Lewandowski. – Mamy kłopoty, ale chcemy się przygotować jak najlepiej do tego spotkania. Będziemy przygotowani – stwierdził kapitan, nawiązując do zbliżającego się meczu z Albanią.

