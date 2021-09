Kamil Glik powiedział czego zabrakło na Euro. „Chcieliśmy grać zbyt ładnie, a nie do końca skutecznie”

Reprezentacja Polski ma przed sobą meczowy maraton. 2 września rozegra spotkanie z Albanią, 5 z San Marino i 8 z Anglią. O nadchodzącym czwartkowym meczu wypowiedział się na konferencji prasowej Kamil Glik. Obrońca wskazał także, czego zabrakło reprezentacji podczas Euro 2020.

„Wiemy na co ich stać”

Kamil Glik jest świadomy wyzwania, jakie stoi przed reprezentacją Polski. Według obrońcy to właśnie mecz z Albanią będzie najważniejszy podczas tego zgrupowania. – Podchodzimy z dużym respektem do drużyny Albanii, wiemy na co ich stać. Jest to mocny zespół, trochę grająca w stylu włoskim. Podchodzimy do tego meczu na poważnie – powiedział doświadczony piłkarz. – Wracamy na PGE Narodowy, przegraliśmy tutaj tylko raz w eliminacjach z Ukrainą. Wracają też kibice, dla nas jest to duża wartość dodana – dodał jeszcze obrońca.

„Chcieliśmy grać zbyt ładnie”

Glik wypowiedział się na temat tego, co jego zdaniem zawiodło podczas Euro 2020. - Brakowało nam wyrachowania. Chcieliśmy grać zbyt ładnie, a nie do końca skutecznie. Czasami może trzeba było sfaulować. Zabrakło też trochę cwaniactwa - stwierdził doświadczony obrońca reprezentacji.

Mecz z Albanią rozpocznie się 2 września o godzinie 20:45. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo, która rozpocznie się wraz z pierwszym gwizdkiem na Stadionie PGE Narodowym.

