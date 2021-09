Paulo Sousa na konferencji prasowej: Czuję się częścią tego pięknego kraju

Środowa konferencja prasowa reprezentacji Polski składała się z dwóch części. W pierwszej z nich na pytania dziennikarzy odpowiadał Kamil Glik. Później do głosu doszedł Paulo Sousa, który przybliżył temat zdrowia piłkarzy przebywających na zgrupowaniu, a także wypowiedział się na temat nadchodzącego meczu eliminacji do mistrzostw świata z Albanią. Najważniejszą informację Portugalczyk podał już na samym początku. – Wszyscy zawodnicy, którzy są teraz na kadrze są zdrowi i gotowi do gry – powiedział selekcjoner.

Selekcjoner odczuwa presję?

Paulo Sousa stwierdził, że presja jest częścią pracy selekcjonera i przede wszystkim ma on duże szczęście, że wykonuje zawód, który kocha. Presja jest więc wliczona w koszty. Pytania o to było zadane w kontekście dwóch meczów na PGE Narodowym, który jest do tej pory szczęśliwy dla naszej reprezentacji. – Presja jest częścią naszej pracy. Ale my chcemy konkurować z innymi zespołami. Ja sam czuję się częścią tego pięknego kraju, kibice ciągle nas wspierają – powiedział portugalski trener.

Czwartkowe spotkanie z Albanią będzie bardzo ważny w kontekście ewentualnego awansu na mistrzostwa świata. – Mecz z Albania będzie wymagał od nas nie tylko dobrej gry w środku, ale też dużo ruchu na skrzydłach i dużo gry jeden na jeden – powiedział selekcjoner Biało-Czerwonych. – Czwartkowe spotkanie będzie wymagał dużo intensywności, skupienia, ale też elastyczności w naszym ustawieniu – dodał Sousa.

