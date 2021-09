Kolejny mecz Polaków już za kilka dni. Z kim zagrają Biało-Czerwoni?

Reprezentanci Polski mają we wrześniu do rozegrania trzy mecze w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Podopieczni Paulo Sousy kolejne spotkanie rozegrają już 5 września, a my przypominamy terminarz najbliższych występów z udziałem Biało-Czerwonych.

Piłkarska reprezentacja Polski eliminacje do mistrzostw świata rozpoczęła w marcu. Wtedy też za sterami kadry oficjalnie zadebiutował Paulo Sousa. Biało-Czerwoni pod wodzą Portugalczyka zremisowali z Węgrami, wygrali z Andorą i przegrali z Anglią. Kilka miesięcy później wystąpili na Euro 2020, które zakończyli na fazie grupowej. Mecze Polaków we wrześniu We wrześniu Biało-Czerwoni ponownie przystępują do walki o punkty, które mogą okazać się kluczowe w walce o awans na mundial. W niespełna tydzień podopiecznym Sousy przyszło mierzyć się w trzech spotkaniach. W czwartek 2 września Polacy podjęli w Warszawie Albanię. Już trzy dni później zagrają na wyjeździe z San Marino. Spotkaniem, które najbardziej elektryzuje kibiców, będzie jednak to zaplanowane na środę 8 września. Wtedy to Polacy podejmą na PGE Narodowym w Warszawie Anglików, czyli aktualnych wicemistrzów Europy. Po meczu z Synami Albionu czeka nas miesięczna przerwa od kadry, która jesienią rozegra cztery ostatnie spotkania eliminacji. Kiedy grają Polacy? Terminarz meczów reprezentacji San Marino – Polska (niedziela 5 września, godz. 20:45)

Polska – Anglia (środa 8 września, godz. 20:45)

Polska – San Marino (sobota 9 października, godz. 20:45)

Albania – Polska (wtorek 12 października, godz. 20:45)

Andora – Polska (piątek 12 listopada, godz. 20:45)

Polska – Węgry (poniedziałek 15 listopada, godz. 20:45) Czytaj też:

Jan Tomaszewski zaapelował do prezesa PZPN. Chce przywrócenia znanego zwyczaju