Nowa twarz w reprezentacji Polski. Kim jest Nicola Zalewski?

Nicola Zalewski jest synem Polaków, którzy pod koniec lat 80. wyemigrowali do Włoch w poszukiwaniu pracy. Rodzice zawodnika postanowili zostać na stałe w Italii, gdzie 23 stycznia 2002 roku przyszedł na świat właśnie świeżo powołany reprezentant Polski.

Rozwój kariery Zalewskiego

Zalewski rozpoczynał swoja przygodę z piłką w szkółce USD Zagarolo, ale niedługo później trafił do AS Romy, gdzie gra do tej pory. Polak jest jedną z największych gwiazd Primavery. Zawodnikowi udało się nawet już zadebiutować w seniorskiej drużynie. Miało to mijesce w półfinale Ligi Europy w meczu przeciwko Manchesterowi United. Niedługo później udału mu się zagrać w Serie A w wygranym meczu z Crotone (5:0) i zdobyć asystę.

Interesuje go tylko gra dla Polski

Zalewski występował już w młodzieżowych reprezentacjach Polski zaczynając od kadry U16. Brał udział w mistrzostwach świata do lat 20. 19-letni piłkarz na każdym kroku podkreśla, że interesuje go tylko gra dla Biało-Czerwonych. Wynika to z szacunku do jego rodziców i faktu, że to polscy działacze pierwsi wyrazili swoje zainteresowanie młodym zawodnikiem.

Nicolę Zalewskiego doceniono już także w seniorskiej kadrze. Paulo Sousa powołał młodego piłkarza i wypowiedział się także na jakiej pozycji w kadrze widzi zawodnika Romy. – Myślimy o Zalewskim i o jego grze na lewym skrzydle. Ma bardzo dużo walorów do gry w drużynie narodowej. Myślę o nowym pokoleniu zawodników, którzy w przyszłości jeszcze bardziej wzmocnią tę reprezentację – powiedział selekcjoner.