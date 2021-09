NA ŻYWO: San Marino – Polska. Biało-Czerwoni w kolejnym meczu eliminacji

7. min. Biało-Czerwoni cierpliwie wymieniają podania w środkowej strefie, zmuszając rywali do biegania. 6. min. Teraz wyraźnie przeważają Polacy. Nasz kapitan dostał podanie w pole karne za obrońców, przyjął piłkę i pewnym strzałem pokonał rywala! 4. min. LEWANDOWSKI! Mamy pierwszą bramkę! 4. min. Teraz dla odmiany przy piłce gracze San Marino. Nanni faulowany i rzut wolny dla gospodarzy. 3. min. Lewandowski! Nasz kapitan uderzał z około piętnastego metra, ale jego strzał zablokowany. Kolejny rzut rożny dla Polaków. 2. min. Biało-Czerwoni rozgrywają atak pozycyjny, Lewandowski dostał podanie na lewym skrzydle, ale za lekko odegrał do Szymańskiego. Mamy rzut rożny. 1. min. Piątkowski niedokładnie do Kamińskiego i rywale zaczną od autu. 1. min. Przy piłce gospodarze, ale Polacy od razu wysoko wychodzą pressingiem. 1. min. Zaczynamy! 20:46 Przywitanie kapitanów i za chwilę zaczynamy! 20:42 Czas na hymny obu państw. 20:41 Piłkarze wychodzą już na boisko. 20:38 Początek spotkania już za kilka minut! 20:32 Takie warunki do gry będą mieli zawodnicy:



twitter.com 20:25 A tak prezentuje się jedenastka naszych rywali:



twitter.com 20:21 W takim składzie zagrają Biało-Czerwoni:



twitter.com 20:14 Mecz z San Marino rozpocznie się już o godz. 20:45. Tymczasem przypominamy, co działo się podczas starcia z Albanią:



Grali jak zwykle, strzelali jak nigdy. Biało-Czerwoni wygrywają z Albanią

Reprezentacja Polski w marcu 2021 roku rozpoczęła eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw świata. Biało-Czerwoni pod wodzą nowego selekcjonera zremisowali z Węgrami, wygrali z Andorą i przegrali z Anglią. Podopieczni Paulo Sousy kilka miesięcy później wystąpili na Euro 2020, ale zakończyli mistrzostwa już na fazie grupowej.

Po nieudanym turnieju przyszedł czas na kolejne spotkania eliminacyjne. Nasi reprezentanci 2 września ograli Albanię aż 4:1, chociaż prezentowany przez nich styl pozostawiał wiele do życzenia. Oprócz spotkania rozgrywanego w niedzielę 5 września z San Marino, Biało Czerwonym pozostały jeszcze x starcia, które rozstrzygną, czy Polaków zobaczymy na mundialu rozgrywanym w 2022 roku w Katarze.

Kiedy grają Polacy? Terminarz meczów reprezentacji

Polska – Anglia (środa 8 września, godz. 20:45)

Polska – San Marino (sobota 9 października, godz. 20:45)

Albania – Polska (wtorek 12 października, godz. 20:45)

Andora – Polska (piątek 12 listopada, godz. 20:45)

Polska – Węgry (poniedziałek 15 listopada, godz. 20:45)

