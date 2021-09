Kamiński zadebiutował w kadrze. Kim jest młody pomocnik Lecha?

Reprezentacja Polski obfituje na wrześniowym zgrupowaniu w nowe twarze. Podczas meczu z Albanią zdążył już zadebiutować Adam Buksa, dla którego było to drugie zgrupowanie w karierze. Paulo Sousa wystosował również powołanie do 19-letnich Nicoli Zalewskiego i Jakuba Kamińskiego. Ten drugi do kadry został dopiero dowołany, co wynika z licznych kontuzji jakie nękają reprezentantów.

Jakub Kamiński. Sylwetka debiutanta

Jakub Kamiński urodził się 5 czerwca 2002 roku. Pomocnik dołączył do Lecha Poznań w 2015 roku. Jego pierwszym klubem były Szombierki Bytom. Z młodzieżowych drużyn Kolejorza "wyłowił" go w styczniu 2019 roku Adam Nawałka, były selekcjoner reprezentacji Polski. Od początku sezonu 2019/2020 jest pełnoprawnym członkiem pierwszej drużyny Lecha. W klubie wystąpił do tej pory w 72 spotkaniach, zdobył dziewięć bramek i zaliczył 10 asyst.

Kamiński zadebiutował w reprezentacji z tą samą drużyną, na tym samym stadionie co Robert Lewandowski. 13 lat temu na San Marino Stadium na boisko wszedł obecny kapitan Biało-Czerwonych i w swoim debiucie zdobył bramkę.

