Konferencja Paulo Sousy i Jakuba Modera

Zgrupowanie reprezentacji Polski trwa w najlepsze. Po tym jak nasi kadrowicze wrócili z San Marino, przygotowują się do meczu z Anglią, prawdopodobnie najtrudniejszego w całych tych rozgrywkach. Jako że kibice i dziennikarze przed tym starciem mają wiele wątpliwości, na konferencji prasowej rozwiać je postarają się Paulo Sousa i Jakub Moder.

Sytuacja Polski przed meczem z Anglią

W grupie I zakończyła się już pierwsza tura meczów eliminacji do mistrzostw świata. Sytuacja Polaków w tym momencie jest dobra, aczkolwiek do komfortowej jej daleko. To głównie efekt remisu z Węgrami, który zanotowaliśmy w pierwszym starciu kwalifikacji oraz oficjalnym debiucie Paulo Sousy. Później było już nieco lepiej – obecnie Biało-Czerwoni zajmują drugie miejsce w tabeli z 10 punktami. Nad Albanią mają jedno „oczko” przewagi, nad Węgrami trzy.

Lideruje natomiast Anglia, czego można było się spodziewać od samego początku eliminacji. Synowie Albionu wygrali dotychczas wszystkie pięć meczów i stracili tylko jednego gola. Strzelił go Karol Linetty, jednak nie przełożyło się to na korzystny wynik dla Polaków. Czy w rewanżu pójdzie nam lepiej? Może być o to trudno, biorąc pod uwagę choćby mnogość kontuzji, które mocno przeszkadzają Paulo Sousie w pracy z naszą kadrą.

Kiedy następne spotkania Polaków?

Mecz z Anglią zaplanowany został na 8 września i godzinę 20:45. Podczas październikowego zgrupowania Polacy zagrają z kolei z San Marino oraz Albanią, w listopadzie z Andorą i Węgrami.

