W reprezentacji Polski zawodzi, w klubie imponuje. „On mógłby grać w Premier League!”

Paulo Sousa odważnie wprowadza do reprezentacji Polski nowych zawodników. Nie da się bowiem ukryć, że na wielu pozycjach potrzebujemy świeżej krwi, w tym także w defensywie, bo Kamil Glik młodszy już nie będzie. Michał Helik miał być jednym z tych zawodników, którzy wniosą do zespołu dużo jakości, lecz póki co zawodzi. Brytyjski dziennikarz nie ma wątpliwości co do jego jakości i twierdzi, że nasz selekcjoner powinien używać go nieco inaczej

Helik w Premier League?

– Był czas, że nawet wypadł z jedenastki i dopiero kontuzja innego zawodnika pozwoliła mu do niej wrócić. To działo się w grudniu. Niemniej od tamtego czasu jest wprost fantastyczny i bardzo rzadko popełnia błędy. Dominuje w grze w powietrzu, świetnie broni i na dodatek co jakiś czas zdobywa bramki. 2021 rok jest dla niego naprawdę udany – opowiada Doug O’Kane, cytowany przez portal sportowefakty.wp.pl.

– Mógłby grać w Premier League. Naprawdę. Moim zdaniem jest jednym z najlepszych stoperów drużyny co najmniej od 12 lat, czyli od momentu podjęcia przeze mnie tej pracy. Jest też jedna ciekawostka. Klub zazwyczaj chętnie sprzedaje swoich najlepszych graczy, ale w jego przypadku już zapowiedział transfer za jedynie 5 milionów funtów lub więcej. To byłby rekord – opowiada dziennikarz.

Co zrobić, aby Helik grał lepiej?

O’Kane nie jest jednak zdziwiony, że na razie Helik nie jest w stanie wywalczyć sobie miejsca w pierwszym składzie reprezentacji Polski. Składają się na to dwie rzeczy – obecność bardziej doświadczonych i po prostu lepszych obrońców w składzie, a także to, że Sousa nie wystawia go na optymalnej pozycji. – Gdyby grał w środku bloku defensywnego, wykonałby dobrą robotę – twierdzi O’Kane.

W jednym dziennikarzowi należy przyznać rację: Helik z klubu i z reprezentacji to dwaj różni zawodnicy. Ten pierwszy znakomicie spisuje się w Barnsley, jest jedną z gwiazd zespołu, a kibice nie wyobrażają sobie drużyny bez niego. Fani uznali go też za najlepszego piłkarza roku, biorąc pod uwagę poprzedni sezon.

