Robert Lewandowski wspierał i pouczał młodszego kolegę. Co mu powiedział? Jest wideo

Robert Lewandowski ma ogromny wpływ na reprezentację Polski nie tylko na boisku. Również w szatni jest prawdziwym liderem i chętnie dzieli się swoją wiedzą z innymi zawodnikami. Na kanale „Łączy Nas Piłka” pojawiły się kulisy z meczu z San Marino. W pewnym momencie widać, jak z rad naszego kapitana korzysta Kamil Piątkowski.

Słabe początki Piątkowskiego w kadrze

Zawodnik ten to duża nadzieja Biało-Czerwonych w kontekście obsady środka obrony. Co prawda ma dopiero 21 lat i za sobą pierwszy zagraniczny transfer – z Rakowa Częstochowa do Red Bulla Salzburg – ale już teraz zarówno kibice jak i sztab szkoleniowy mają wobec niego spore oczekiwania. To zrozumiałe, skoro mówimy o jednym z najlepszych stoperów młodszego pokolenia, który w Ekstraklasie imponował wszystkim: od czytania gry, przez dynamikę, po wyprowadzanie piłki.

Niestety w seniorskiej reprezentacji Polski już tak dobrze mu nie idzie. Na razie zagrał on tylko dwa spotkania w seniorskiej kadrze, ale nawet przeciwnik taki jak San Marino sprawił mu problemy. To właśnie po błędzie Piątkowskiego (niecelne podanie do Helika) Nicola Nanni wyszedł sam na sam ze Skorupskim i zdobył bramkę.

Rady od kapitana

Po meczu Lewandowski usiadł obok młodego obrońcy i podzielił się z nim swoimi kilkoma spostrzeżeniami. – Jak on idzie z tej strony, to nawet z tej strony otwieraj grę (Lewandowski pokazuje coś rękoma). Później podejdzie tu, to możesz do drugiego środkowego zagrać, albo przez „szóstkę” naszą. Bo wiesz, oni nie połapią wtedy wszystkich trzech zawodników. A przez to, że ten jeden zawodnik może złapać dwóch lub trzech zawodników, to może nawet odciąć podanie. Musisz pamiętać, żeby się skupić i wyzbyć tego nawyku. Inaczej tobie będzie trudniej i innym też. Ułatwiaj sobie. A zrobisz to przez poruszanie i przez granie. Szukaj trójkątów – powiedział Lewandowski do Piątkowskiego.

Całą sytuację można obejrzeć poniżej:

