Eliminacje mistrzostw Europy U-21. Polska powalczy o kolejne zwycięstwo

We wtorek 7 września, Polska reprezentacja do lat 21 zmierzy się z Izraelem w ramach eliminacji do mistrzostw Europy 2023. Zespół prowadzony przez Macieja Stolarczyka dobrze rozpoczął eliminacje mistrzostw Europy 2023. W pierwszym spotkaniu mierzyli się oni z Łotwą. Chociaż do przerwy był remis, w drugiej połowie naszej drużynie udało zdobyć się dwa gole i pewnie wygrać. Do bramki trafiali Michał Skóraś i Łukasz Poręba. Taki obrót spraw plasuje naszą reprezentację na drugim miejscu w grupie B po pierwszej serii gier. Pierwsze miejsce zajmują nasi zachodni sąsiedzi Niemcy, którzy pokonali drużynę z San Marino 6:0.

Izrael w swoim pierwszym meczu okazał się lepszy od Węgier, pokonując ich 2:1. Gola na wagę zwycięstwa zdobył Omri Gandelman w 86 minucie.

Dobry start to klucz do sukcesu

Warto wspomnieć, że do turnieju głównego zakwalifikuje się dziewięć drużyn z pierwszych miejsc i tylko jedna z drugiego miejsca. Pozostałe osiem reprezentacji z drugich miejsc, będzie rywalizowało w dwumeczu o awans. Eliminacje do Mistrzostw Europy 2023 U21 zakończą się w listopadzie 2022.

Mecz Polaków będzie można oglądać na TVP Sport i stronie internetowej TVP Sport już od 20:00. Spotkanie odbędzie się na stadionie w Lublinie.

