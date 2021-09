Bramkarz Anglików nie może doczekać się meczu z Polską. Docenił Lewandowskiego

Jordan Pickford jest numerem jeden w reprezentacji Anglii, z którą wywalczył wicemistrzostwo Europy. To właśnie bramkarz Evertonu będzie starał się zatrzymać Roberta Lewandowskiego podczas meczu, który odbędzie się już w środę 8 września. Podczas konferencji prasowej Anglik docenił Biało-Czerwonych oraz kapitana naszej kadry. – Wiemy, że są topową drużyną, a on jest czołowym napastnikiem świata – przyznał cytowany przez „The Guardian”.

Jak dodał Pickford, jest podekscytowany możliwością zagrania przeciwko snajperowi Bayernu Monachium. Anglik podkreślił zarazem, że Synowie Albionu będą „gotowi na wszystko”, a on sam przygotowuje się do meczu z Polską, jak do każdego innego spotkania. – Koncentracja musi być na najwyższym poziomie – dodał.

Southgate nie lekceważy Polaków

Gareth Southgate podczas tej samej konferencji stwierdził z kolei, że jego podopieczni znajdują się w „dobrym momencie”, a „drużyna gra dobrze”. Trener Anglików przestrzegł jednak swoich zawodników przed samozadowoleniem i ocenił, że Polacy będą bardziej wymagającym przeciwnikiem niż Węgrzy, których Synowie Albionu ograli 4:0. – Wygrali swoje dwa ostatnie mecze i mają lepszych piłkarzy, którzy utrzymują się przy piłce lepiej, niż Węgrzy w meczu z nami – stwierdził selekcjoner.

Faworytami spotkania będą Anglicy, którzy do tej pory zgromadzili komplet punktów w eliminacjach do mistrzostw świata. Synowie Albionu zdobyli przy tym 17 bramek, tracąc tylko jedną: w marcowym meczu z Polską.

Czytaj też:

Sousa zabrał głos przed meczem z Anglią. Zdradził, czy Buksa zagra od początku