Reprezentacja Polski zmierzy się z Anglią. Na wygraną czekamy prawie 50 lat

Biało-Czerwoni jak do tej pory radzą sobie na zgrupowaniu wyśmienicie pod względem wyników. Wygrana 4:1 z Albanią i 7:1 z San Marino daje w tym momencie Polakom drugie miejsce w grupie kwalifikacyjnej do mistrzostw świata. Niestety jest duża szansa, że nasi piłkarze nie zakończą wrześniowego zgrupowania na tej pozycji, ponieważ aby ten cel osiągnąć muszą wygrać z Anglią.

Historia nie napawa nadzieją

Biało-Czerwoni nie mają łatwej historii jeżeli chodzi o mecze przeciwko reprezentacji Anglii. Polacy na 20 spotkań z Synami Albionu zdołali wygrać tylko raz podczas kwalifikacji do mistrzostw świata w 1973 roku. Był to również jedyny mecz, w którym nasi piłkarze zdobyli więcej niż jedną bramkę. Oznacza to, że na triumf nad wicemistrzami Europy czekamy prawie 50 lat. Aż 12 bezpośrednich potyczek między Polską a Anglią zakończyły się wygraną Wyspiarzy. Natomiast ostatni z siedmiu remisów padł podczas eliminacji do mundialu w Rio (2012 rok), w którym i tak ostatecznie nie zagraliśmy.

Dziury w obronie znakiem firmowym Sousy

Polacy pod wodza Paulo Sousy nie mogą pochwalić się żelazną obroną. Z 10 meczów tylko w spotkaniu z Andorą nasi piłkarze nie stracili ani jednej bramki. Taka dyspozycja biało-czerwonej drużyny nie może cieszyć w kontekście Anglików, którzy w ostatnich 10 potyczkach stracili tylko dwie bramki. Lewandowski i spółka będą więc musieli wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności, żeby powalczyć o korzystny wynik na Narodowym.

Polska – Anglia. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Polska-Anglia rozpocznie się 8 września o godzinie 20:45. Spotkanie będzie można oglądać na Polsat Sport Premium 1, TVP 1, TVP Sport i sport.tvp.pl. Zapraszamy również do śledzenia naszej relacji na żywo, która będzie dostępna na stronie wprost.pl.

