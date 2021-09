Polska – Anglia. Biało-Czerwoni grają z wicemistrzami Europy

90+5 min. Koniec! Remisujemy z Anglią! Zdobyliśmy bramkę w ostatnich minutach meczu. Dziękujemy, że byliście państwo z nami. 90+4. min. Polacy w wysokim pressingu. Nie czekamy na ostatni gwizdek, tylko walczymy o drugą bramkę. 90+4 min. Rozpoczyna się ostatnia minuta czasu doliczonego. Jesteśmy przy piłce. 90+2 min. Mamy golaaaa!!!!! 1:1! Bramka Damiana Szymańskiego!!! Asystował z lewej strony Lewandowski. 90+1 min. Mamy już doliczony czas gry. Dośrodkowanie Frankowskiego i rykoszet od zawodnika angielskiego. 90. min. Karol Linetty rozpoczął obiecującą akcję Polaków, ale niestety nie doszło do strzału. Wcześniej niecelny strzał oddał Lewandowski. 88. min. Ofensywna akcja Polaków niestety zwolniła tempo. 87. min. Piłkę traci Świderski. Ale zaraz ją odzyskujemy. Akcja jednak nie została sfinalizowana strzałem. 86. min. Nieudane zagranie Kane'a do Sterlinga. 85. min. Lewandowski przegrywa starcie z Maguirem i Anglicy przy piłce. 84. min. Anglia rozpoczyna od rzutu z autu. 83. min. Rybus nie zdążył do prostopadłego podania Świderskiego. 82. min. Blisko było do wyrównania. Świetnie zablokował wyprowadzenie piłki Świderski, ale Pickford zdążył zabrać piłkę zanim ta wpadła do bramki. 81. min. Aut dla Anglików blisko pola karnego Polaków. 80. min. Kamila Glika zastępuje Michał Helik. Na boisku pojawiają się również Rybus i Frankowski. Z murawy schodzą jeszcze Puchacz i Jóźwiak. 79. min. Żółta kartka dla Karola Linetty'ego za taktyczny faul na Kane'ie 78. min. Polacy odpierają atak Anglików. Kontra Polaków przerwana i Synowie Albionu ciągle przy piłce. 76. min. Szykują się zmiany, ale Glik nadal jest na boisku. Puchacz pomysłowo chciał zagrać do Świderskiego. Mało brakowało, aby była dobra sytuacja do wyrównania. 75. min. Kamilem Glikiem zajmuje się lekarz. Trudne chwile na Narodowym. Michał Helik się rozgrzewa. 74. min. Anglia przy piłce. Harry Kane sygnalizuje, że był faulowany. Cierpi Kamil Glik. będzie potrzebna pomoc medyków. 72. min. Sterling i Grealish wymieniają podania na lewym skrzydle. Próbujemy wypchnąć Anglików. Harry Kane przejął piłkę i z dużej odległości zaskoczył Szczęsnego. Przegrywamy z Anglią 0:1. 71. min. Szczęsny wybija piłkę. Robert Lewandowski oddaje strzał, ale niestety niegroźny. Anglicy już pod naszą bramką. 70. min. Polacy w wysokim pressingu i przejmują piłkę. Akcja Polaków na lewym skrzydle. Niestety tracimy futbolówkę. 69. min. Faul w ataku Kyle'a Walkera. 68. min. Grzegorz Krychowiak zastąpiony przez Damiana Szymańskiego. 68. min. Dobrze w obronie pracuje Jóźwiak. Podanie do Lewandowskiego, ale ten był na spalonym. 67. min. Puchacz niedokładnie dalekim podaniem do Świderskiego. 65. min. Tymoteusz Puchacz w indywidualnej akcji. Sam wbiegł w pole karne i oddał strzał, ale był on niecelny. 64. min. Anglia w natarciu. Atak Jacka Grealisha na prawym skrzydle Polaków, ale dobrze w obronie Jóźwiak. 64. min. Takie sceny miały miejsce w przerwie meczu Polska – Anglia.

Awantura podczas przerwy meczu Polska – Anglia. Sędzia rozdał dwie kartki 63. min. Adam Buksa schodzi z boiska. Za niego wchodzi Karol Świderski. 62. min. Ależ sytuacja dla Anglików. Piłkę tuż przed linią bramkową wybił Bednarek, ale i tak był spalony. 60. min. Krychowiak obejrzał żółtą kartę. 60. min. Anglia w natarciu. Polacy dzielnie stawiają opór, ale zmęczenie coraz bardziej daje się we znaki. 58. min. Kolejna dobra interwencja Polaków. Rzut rożny dla Anglii i... spalony chwilę po wykonaniu stałego fragmentu gry. 57. min. Dobra interwencja Polaków. Znowu w polu karnym naszych „czarował” Sterling. 56. min. Akcja Polaków lewym skrzydłem przerwana. Źle podał górą Puchacz. 55. min. Mason Mount faulowany przed Dawidowicza. Czekamy na wrzutkę Luke'a Shawa. 54. min. Dobrze w obronie zachował się Kamil Jóźwiak. 53. min. Strzał Phillipsa. To pierwsze celne uderzenie Anglików. Piłkę złapał Szczęsny. 53. min. Polacy nie odpuszczają w pressingu. Oby starczyło im sił. Na wszelki wypadek rozgrzewa się Michał Helik. 52. min. Obaj obrońcy wrócili do gry. 52. min. Cierpi dwóch polskich środkowych obrońców, ale wszystko powinno być w porządku. 51. min. Wrzutka na Kane'a, ale piłka do niego nie dociera. 50. min. Polacy atakowali, ale Puchacz nie wyprzedził obrońcy Synów Albionu i stracił piłkę. 49. min. Lewandowski faulowany w środkowej strefie boiska. 48. min. Biało-Czerwoni zatrzymali Raheema Sterlinga w polu karnym, ale było niebezpiecznie. 47. min. Anglia napędza akcję. Strzał Grealisha minął minimalnie lewy słupek bramki Szczęsnego. 46. min. Zaczęliśmy drugą połowę spotkania! 21:49 W przerwie spotkania była przepychanka, w której żółte kartki obejrzało dwóch piłkarzy: Kamil Glik i Harry Maguire. 45+3 min. Koniec pierwszej połowy spotkania. Do przerwy 0:0. Wracamy za około 15 minut. 45+2 min. Anglia pod koniec pierwszej połowy dominuje. Polacy przejmują i mają rzut wolny. To pewnie ostatni akcent pierwszej części spotkania. 45. min. Karol Linetty dostał piłkę pod nogi w polu karnym Anglików, ale po próbie dryblingu stracił posiadanie. 44. min. Rzut z autu dla Polaków. Końcówka pierwszej połowy spotkania. 43. min. Rzut rożny dla Anglii. Mason Mount dośrodkowuje, ale nic z tego nie wyszło. 41. min. Kane przerzuca piłkę na drugą stronę. Atak pozycyjny Anglików. Agresywny odbiór piłki zakończył się autem dla Polaków. 40. min. Lewandowski dośrodkował w pole karne, ale za głęboko. 39. min. Dawidowicz świetnie w obronie. Polacy wychodzą z akcją, ale niedokładne długie podanie do Lewandowskiego. 38. min. Była przerwa w grze, bo Stones leżał na murawie, ale wracamy do gry. 35. min. Bardzo intensywne spotkanie. Polacy świetnie jak na razie bronią wyśmienicie. 34. min. Kontra Anglików, ale dobra interwencja Dawidowicza. 33. min. Dośrodkowanie Dawidowicza nieudane. Kontra Anglików, ale Moder odbiera piłkę. Za chwilę dośrodkowywał Puchacz. Niestety nie dotarła futbolówka do Buksy. Biało-Czerwoni dalej w posiadaniu. 32. min. Moder oddał strzał, ale nie była to dobra próba. Piłka wyleciała z boiska daleko od bramki rywala. 31. min. Wojciech Szczęsny wybija piłkę z pola karnego i tracimy posiadanie. 30. min. Polacy dobrze operują pressingiem. Nie dają się Anglikom rozwinąć. 29. min. Lewandowski praktycznie sam wywalczył sobie sytuację, w której próbował lobować bramkarza rywali, ale Pickford łapie piłkę. 28. min. Krychowiak przejął piłkę i został faulowany. 27. min. Adam Buksa traci piłę. Anglia bierze się ponownie za rozgrywanie. 26. min. Długie zagranie do Jacka Grealisha. Glik odbiera piłkę, a sędzia nie gwiżdże faulu. 25. min. Anglia w kontrataku prawym skrzydłem. Akcja zwolniła i Synowie Albionu wycofują piłkę. 24. min. Anglia rozgrywa piłkę z pomocą bramkarza. 23. min. Pomysłowe zagranie Sterlina do Kane'a, ale tamten był na spalonym. 22. min. Sterling dośrodkował do Kane'a, ale ten nie strzelał tylko zgrywał, wprost pod nogi Dawidowicza, który wybił futbolówkę. 21. min. Anglia w ataku pozycyjnym. Polacy dobrze przesuwają w obronie. 20. min. Szczęsny dalekim podaniem wznowił grę, ale piłkę przejęli Anglicy. 19. min. Mason Mount oddaje niecelny strzał techniczny z pola karnego. 18. min. Puchacz dośrodkowuje prawie na nogę buksy, ale Maguire zdjął piłkę z nogi Polakowi. 17. min. Przerywamy akcję Anglików. 17. min. Jóźwiak chciał zagrać do Buksy, ale Stones w obronie przejął piłkę. 16. min. Krychowiak wyszedł z kontrą, ale stracił piłkę. Anglia w natarciu. 15. min. Grealish wywalczył rzut rożny dla Anglii. 14. min. Lewandowski wyłożył do Modera, który za lekko z ostrego kąta podał prosto w ręce Pickforda. 13. min. Dośrodkowanie Anglików w pole karne nie zakończone strzałem. 12. min. Polacy wyłuskali piłkę spod nóg Sterlinga, ale Anglicy jednak ciągle w posiadaniu. 11. min. Dośrodkowanie Walkera z prawej strony nieudane. 10. min. Prostopadłe zagranie do Lewandowskiego. Ten próbował przerzucić na prawą stronę, ale to nie wyszło. 9. min. Atak Anglików na lewym skrzydle. Dobra interwencja Krychowiaka i Synowie Albionu nie będą mieli nawet rzutu rożnego. 8. min. Żółta kartka dla Philipsa za faul na Puchaczu. 7. min. Rzut rożny zakończył się zablokowanym strzałem. Później próbował dośrodkować Linetty, ale zupełnie mu się to nie udało. 6. min. Rzut rożny dla Polaków. 6. min. Lewandowski wywalczył rzut z autu blisko bramki Anglików. 5. min. Anglia w ataku lewym skrzydłem. Bardzo dobra interwencja Kamila Jóźwiaka. 5. min. Potężne uderzenie Puchacza zablokowane. 4. min. Polska jak na razie umie utrzymać się przy piłce i dobrze stosuje pressing, gdy akurat przy futbolówce nie jest. 3. min. Lewandowski starał się uruchomić na lewym skrzydle Jóźwiaka, ale Anglicy przecięli podanie. 3. min. Lewandowski na pozycji spalonej. Wiedział o tym i nie skakał do walki o piłkę z Maguirem. 2. min. Próba prostopadłego podania Linetty'ego do Buksy. 1. min. Anglia rozpoczyna z rzutu z autu. 1. min. Biało-Czerwoni zaczynają mecz! 20:43 To pierwsza jedenastka Anglików:

Biało-Czerwoni jak do tej pory radzą sobie na zgrupowaniu wyśmienicie pod względem wyników. Wygrana 4:1 z Albanią i 7:1 z San Marino daje w tym momencie Polakom drugie miejsce w grupie kwalifikacyjnej do mistrzostw świata. Niestety jest duża szansa, że nasi piłkarze nie zakończą wrześniowego zgrupowania na tej pozycji, ponieważ aby ten cel osiągnąć muszą wygrać z Anglią.

Dziury w obronie znakiem firmowym Sousy

Polacy pod wodza Paulo Sousy nie mogą pochwalić się żelazną obroną. Z 10 meczów tylko w spotkaniu z Andorą nasi piłkarze nie stracili ani jednej bramki. Taka dyspozycja biało-czerwonej drużyny nie może cieszyć w kontekście Anglików, którzy w ostatnich 10 potyczkach stracili tylko dwie bramki. Lewandowski i spółka będą więc musieli wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności, żeby powalczyć o korzystny wynik na Narodowym.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Anglią

Wojciech Szczęsny; Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Jan Bednarek, Tymoteusz Puchacz; Kamil Jóźwiak, Karol Linetty, Grzegorz Krychowiak, Jakub Moder; Adam Buksa, Robert Lewandowski