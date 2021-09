„Sprawdzić dach... Sprawdzić dach...”. Piękny wrzesień, ale przed meczem z Anglią wróciły duchy przeszłości

Reprezentacja Polski zmierzy się w środę 8 września z Anglią w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Biało-Czerwoni nie mają dobrych wspomnień związanych z pojedynkami z Synami Albionu. Na 20 spotkań tylko jedno zostało wygrane przez naszych piłkarzy. Równie głęboko jak triumf z 1973 roku zapadła w pamięci kibiców sytuacja z „Basenem Narodowym”, który „powstał” właśnie przy okazji meczu z Anglią.

Basen Narodowy w 2012 roku

Mecz Polska – Anglia w październiku 2012 roku musiał zostać przełożony, ponieważ nad Warszawą doszło do oberwania chmury i zalania murawy. Wszystko dlatego, że nie zapadła decyzja o zamknięciu dachu na Stadionie Narodowym. Boisko nie nadawało się w żadnym stopniu do gry, a stadion doczekał się nowej nazwy „Basen Narodowy”.

O zabawnej sytuacji, która zmusiła organizatorów do przełożenia spotkania przypomnieli przed środowym meczem w oryginalny sposób administratorzy Twittera „Łączy Nas Piłka”, który należy do PZPN. Choć 8 września nie zapowiadało się na deszcz, to na koncie pojawił się wpis: „Sprawdzić dach... Sprawdzić dach... Sprawdzić dach... Sprawdzić dach... Sprawdzić dach..”..

twitter

Prowadzący konto Polskiego Związku Piłki Nożnej postanowili swój żart rozszerzyć o inne wątki. Na odpowiedź jednego z internautów, który „na głos” zastanawiał się ile po takim wpisie administrator konta będzie pracował w PZPN, odpowiedzieli, że osoba odpowiedzialna za tweeta jest na wypowiedzeniu.

twitterCzytaj też:

NA ŻYWO: Polska – Anglia. Biało-Czerwoni grają z wicemistrzami Europy