Awans Polski w nowym rankingu FIFA. Anglicy na podium

Dobre wyniki we wrześniowych meczach eliminacyjnych do mistrzostw świata sprawiły, ze reprezentacja Polski awansowała w rankingu FIFA. Biało-Czerwoni poprawili swoją lokatę o trzy pozycje, a do przetasowań doszło także w czołówce zestawienia.

Po nieudanym Euro 2020 reprezentacja Polski spadła z 21. na 27. miejsce w rankingu FIFA. Wygrane z Albanią i San Marino oraz remis z Anglią w eliminacjach do mistrzostw świata sprawiły jednak, że Biało-Czerwoni poprawili swoją pozycję. Tak wynika z zestawienia, które opublikowano w czwartek 16 września. Awans Polaków Podopieczni Paulo Sousy zajmują obecnie 24. miejsce, tuż za reprezentacją Chile. Liderami rankingu pozostają Belgowie, którzy, podobnie jak w poprzednim zestawieniu, wyprzedzają Brazylijczyków. Do przetasowań doszło na najniższym miejscu podium, na które awansowali Anglicy, spychając tym samym Francuzów na czwarte miejsce. Na tym nie koniec zmian w czołowej dziesiątce. Portugalczycy wyprzedzili Hiszpanów, a 10. miejsce zajmują obecnie Duńczycy. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych, która w sierpniowym rankingu zamykała czołową dziesiątkę, spadła na 13. lokatę. Nowy ranking FIFA. Czołowa dziesiątka zestawienia: Belgia Brazylia Anglia Francja Włochy Argentyna Portugalia Hiszpania Meksyk Dania

