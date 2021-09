Reprezentant Polski wraca po długiej przerwie. Zdradził, co powiedział mu Sousa

Jacek Góralski w lutym zerwał więzadło krzyżowe, przez co nie zagrał nie tylko w marcowych meczach eliminacji do mistrzostw świata, ale również na Euro 2020. Jak zdradził pomocnik w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”, Paulo Sousa po tym, jak zawodnik doznał urazu, zadzwonił do niego. – Zachował się bardzo w porządku – przyznał piłkarz Kajrata Ałmaty.

Góralski zdradził również, co powiedział mu selekcjoner. – Powiedział, choć nie mieliśmy okazji spotkać się osobiście, że zna mnie, oglądał mecze z moim udziałem, żebym się nie martwił, a moim celem ma być powrót do reprezentacji, bo dostanę swoją szansę – wspominał. Później panowie spotkali się na zgrupowaniu przed Euro 2020 w Opalenicy, gdzie Góralski odwiedził kolegów przygotowujących się do turnieju.

Kiedy powrót Góralskiego?

29-latek od tygodnia trenuje już z drużyną i na początku października powinien wrócić na boisko. Przypomnijmy, reprezentacja Polski swoje kolejne spotkanie rozegra z kolei 9 października, ale jest mało prawdopodobne, by Góralski otrzymał powołanie na mecz z San Marino.

