Sousa powoła kolejnego debiutanta? Piłkarz Legii coraz bliżej kadry

Paulo Sousa do tej pory niechętnie sięgał po piłkarzy z Ekstraklasy, którym ciężko jest przebić się do pierwszego składu reprezentacji. Niewykluczone jednak, że już wkrótce Portugalczyk zaprosi na zgrupowanie kolejnego przedstawiciela naszej rodzimej ligi. Portal sport.tvp.pl podaje, że blisko powołania do kadry jest Mateusz Wieteska.

Na ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski Paulo Sousa powołał Kacpra Kozłowskiego, który miał być jedynym zawodnikiem z Ekstraklasy grającym we wrześniowych meczach reprezentacji. Kontuzja pomocnika Pogoni Szczecin, jak i problemy zdrowotne innych zawodników sprawiły, że selekcjoner zdecydował się na dodatkowe powołania, dając szansę m.in. Jakubowi Kamińskiemu z Lecha Poznań. Szansę od trenera dostał także Bartosz Slisz z Legii Warszawa. To była wyjątkowa sytuacja, a Portugalczyk do tej pory chętniej sięgał po zawodników z lig zagranicznych. Sport.tvp.pl podaje, że kolejnym debiutantem może być jednak gracz z krajowego podwórka. Debiut jeszcze w tym roku? Mowa o Mateuszu Wietesce, który stał się ostoją defensywy Legii Warszawa. 24-latek ma na swoim koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski, ale nie zadebiutował jeszcze w seniorskiej kadrze. – Jego nazwisko znalazło się w notesie sztabu Paulo Sousy. Obrońca może znaleźć się w reprezentacji jeszcze w tym roku – przekazał informator sport.tvp.pl. Wieteska miał zwrócić uwagę Sousy dobrymi występami w europejskich pucharach oraz umiejętnością wyprowadzania piłki z własnej połowy. Co więcej, wychowanek Legii dobrze odnajduje się w systemie z trójką środkowych obrońców, który preferuje portugalski szkoleniowiec. Czytaj też:

