Jurgen Klopp pogratulował Lewandowskiemu. Mówił o Polaku w samych superlatywach

21 września Robert Lewandowski otrzymał nagrodę Złotego Buta za poprzedni sezon. Zdobył w nim aż 41 bramek w Bundeslidze, bijąc historyczny rekord Gerda Muellera. Osiągnięcia te zaimponowały nawet największym gwiazdom światowej piłki, a szczególnie Jurgenowi Kloppowi.

Gratulacje od Kloppa

Niemiecki szkoleniowiec co prawda nie pojawił się na gali, lecz nagrał specjalne wideo dla Lewandowskiego, które zostało odtworzone w trakcie uroczystości. Obecny szkoleniowiec Liverpoolu wypowiedział się o naszym kapitanie w samych superlatywach.

– Gratulacje! Kiedy usłyszałem, że zdobyłeś Złotego Buta, zastanawiałem się, dlaczego tyle czasu musiałeś na to czekać? Zasłużyłeś w pełni na to wyróżnienie. Od początku wiedziałem, że jesteś wyjątkowym napastnikiem. Pamiętam naszą współpracę z Borussii Dortmund, gdy dopiero wchodziłeś do niemieckiego futbolu. Zdobycie 41 bramek to jest kosmiczne osiągnięcie. Jestem dumny, z tego, że mogliśmy razem pracować i z tego, co osiągnąłeś – wyznał Klopp.

Niemiec chciałby meczu Liverpoolu z Bayernem w wielkim finale

Niemiec przyznał też, że chciałby, aby jego zespół wkrótce zmierzył się z Bayernem Lewandowskiego. – Życzę ci, abyś w przyszłości zdobywał jeszcze więcej bramek. Kontynuuj swoją fantastyczną grę. Do zobaczenia w finale Ligi Mistrzów, taką mam nadzieję! – zakończył Klopp.

