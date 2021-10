Konferencja prasowa z udziałem Paulo Sousy. Początek zgrupowania reprezentacji Polski

4 października reprezentacja Polski rozpoczyna swoje kolejne zgrupowanie. Z tej okazji przed mikrofonem zasiądzie Paulo Sousa w ramach konferencji prasowej. Zaplanowano ją na ten sam dzień, a rozpocznie się około godziny 13:45. Transmisję z niej będzie można oglądać na kanale Youtube „Łączy Nas Piłka”.

Dwa mecze i dużo czasu na pracę

Portugalczyk będzie odpowiadał na pytania dziennikarzy w związku ze zbliżającymi się meczami Biało-Czerwonych w eliminacjach mistrzostw świata. Tym razem nasi kadrowicze zagrają z San Marino (w sobotę 9 października) oraz z Albanią (we wtorek 12 października). Zwłaszcza to drugie starcie jest ważne dla Polaków, ponieważ obecnie to właśnie zespół Edoardo Rejy jest wiceliderem grupy, co dałoby mu udział w barażach o grę na mundialu. Gdybyśmy przegrali, nasza sytuacja w tabeli stałaby się arcytrudna.

Natomiast w meczu z San Marino Paulo Sousa będzie mógł pozwolić sobie na znacznie więcej eksperymentów – podobnie, jak uczynił to w pierwszym spotkaniu między tymi zespołami, czy gdy rywalizowaliśmy z Andorą. W tym meczu prawdopodobnie ujrzymy głównie rezerwowych, a nie nasze największe gwiazdy. Październikowe zgrupowanie jest też wyjątkowe względem kilku poprzednich, ponieważ rozegramy podczas niego dwa, a nie trzy mecze. Dzięki temu selekcjoner będzie miał więcej czasu na spokojną pracę z podopiecznymi, czego zazwyczaj mu brakowało.

