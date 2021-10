Paulo Sousa o kontuzjach w reprezentacji Polski. Tych zawodników zabraknie w najbliższych meczach

4 października rozpoczęło się kolejne zgrupowanie reprezentacji Polski. Już niebawem zagramy z San Marino i Albanią w eliminacjach mistrzostw świata. W związku z tym Paulo Sousa spotkał się z dziennikarzami, by wyjaśnić kilka kwestii. Jedną z ważniejszych były absencje z powodu kontuzji.

Rybus, Reca i Drągowski kontuzjowani

Portugalczyk potwierdził wcześniejsze doniesienia medialnego, że w dwóch najbliższych spotkaniach na pewno nie wystąpią dwaj nasi lewi wahadłowi. – Maciej Rybus i Arkadiusz Reca doznali kontuzji i nie wezmą udział w najbliższym zgrupowaniu – stwierdził trener.

W niedzielę 3 października urazu doznał także Bartłomiej Drągowski, który po zakończeniu meczu Fiorentiny z Napoli wręcz zalazł się łzami, w związku z odniesioną kontuzją. Jak jego absencja wpłynie na kształt kadry? – Zastanawiamy się nad powołaniem jeszcze jednego bramkarza, jeśli okaże się, że Bartłomiej Drągowski nie będzie gotowy do gry. To okaże się jutro, trzeba jeszcze zrobić dokładniejsze badania. Rozważamy powołanie kogoś w jego miejsce. Fabiański zagra tylko z San Marino, a potrzebujemy dodatkowego golkipera także na drugie starcie – stwierdził Sousa.

Selekcjoner został też zapytany o to, w jaki sposób zamierza zastąpić wspomnianych wahadłowych i czy ewentualnie powoła kogoś dodatkowego. – Mamy na tę pozycję inne opcje. Może tam zagrać na przykład Robert Gumny, jest też Tomasz Kędziora. Możemy tam też wystawić jakiegoś nominalnego skrzydłowego – zadeklarował.

Zalewski potrzebuje czasu

Ponadto Sousa wyjaśnił, dlaczego Nicola Zalewski nie weźmie udziału w październikowym zgrupowaniu. Chodzi o niedawną śmierć jego ojca. – To trudny czas dla niego i powinniśmy to zrozumieć oraz uszanować. W tej chwili chce być przy mamie i siostrze. Dostanie od nas tyle czasu, ile tylko potrzebuje. Wspieramy go w podjętej decyzji. Mam nadzieję, że wróci do nas niebawem – tak temat absencji zakończył Portugalczyk.

