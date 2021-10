Robert Lewandowski marzy o Złotej Piłce. „Mam nadzieję, że większej polityki w tym nie będzie”

5 października Robert Lewandowski spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej przed meczami z San Marino i Albanią. Oprócz tematów reprezentacyjnych sporo uwagi poświęcono indywidualnej nagrodzie, którą niebawem może wygrać. Chodzi o Złotą Piłkę. Jak na walkę o nią zapatruje się nasz kapitan?

Czy Robert Lewandowski mógł osiągnąć więcej?

Możliwość zdobycia tego trofeum ewidentnie chodzi po głowie napastnika Bayernu Monachium i także dlatego gra na maksimum możliwości we wszystkich meczach, nawet ze słabszymi rywalami – Zdaję sobie sprawę, że każdy dobry występ w reprezentacji czy klubie może jeszcze wzmocnić moją pozycję w kontekście walki o Złotą Piłkę – powiedział.

– Pytanie, czy na tegoroczny konkurs patrzymy też przez pryzmat w 2020 roku, gdy została odwołana? Biorąc pod uwagę wszystkie sukcesy moje i Bayernu w ostatnim czasie – czy dało się osiągnąć coś więcej poza turniejem reprezentacyjnym? – zastanawiał się Lewandowski.

Oby nie zadecydowała polityka

Polak jest dumny z samego faktu, że w ogóle mówi się o nim w kontekście ewentualnej wygranej w plebiscycie Złotej Piłki. Chciałby też, aby głównym kryterium w wyborze zwycięzcy były dokonania sportowe zawodników, a nie polityczne gierki.

– Przez dwa ostatnie udowodniłem, że na pewno jestem osobą, która może myśleć o Złotej Piłce. Byłoby to dla mnie wielkie wyróżnienie i ogromna duma. Samo znalezienie się na liście głównych kandydatów w czasach Messiego i Ronaldo to zaszczyt. Mam nadzieję, że większej polityki w tym wszystkim nie będzie, a głosujący rzeczywiście pokierują się tym, co dany zawodnik osiągnął przez ostatnie dwa sezony. To jest jeszcze kwestia do interpretacji. Chyba zrobiłem wystarczający rozbieg po tę nagrodę. Zobaczymy, jak to zostanie ocenione – zakończył Lewandowski.

