Kto powinien wystąpić obok Lewandowskiego? Były reprezentant Polski wskazał swojego faworyta

Krzysztof Piątek wraca do gry w piłkę nożną po czteromiesięcznej przerwie. Chwilę przed zgrupowaniem rozpoczynającym bezpośrednie przygotowania do Euro 2020 w czerwcu polski napastnik złamał kostkę w meczu ligowym Herthy Berlin. Jest on jednym z trzech zawodników, którzy mogą zagrać obok Lewandowskiego podczas sobotniego meczu z San Marino. Nie wiadomo, kogo wybierze Paulo Sousa, ale spekulacji na ten temat nie brakuje.

Grzegorz Rasiak typuje napastników

Robert Lewandowski jest żelaznym elementem reprezentacji, więc jego występ jest praktycznie pewny. Pytanie pozostaje, który z napastników wystąpi obok naszego kapitana. – We wrześniu Buksa bardzo mocno zapracował, żeby wciąż być branym pod uwagę przy ustalaniu wyjściowego składu – stwierdził Grzegorz Rasiak w rozmowie z WP SportoweFakty.

– Sporo zależy od dyspozycji Piątka, a także tego, czy będzie już w stanie zagrać na sto procent możliwości. Gdybym miał wskazać, na kogo postawi Paulo Sousa, byłby to Buksa. Wydaje mi się, że decyzja zapadnie na ostatnią chwilę– podsumował 37-krotny reprezentant Polski.

Mecze Biało-Czerwonych

Podczas październikowego zgrupowania Polska powalczy o punkty eliminacji mistrzostw świata z San Marino i Albanią. Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę o 20:45. Drugie natomiast będzie miało miejsce we wtorek 12 października, również o godzinie 20:45.

