Problemy zdrowotne Kamila Glika. Obrońca nie trenował z drużyną

Reprezentacja Polski rozpoczęła we wtorek treningi przed nadchodzącymi meczami eliminacyjnymi do mistrzostw świata. Wśród powołanych przez Paulo Sousę zawodników jest oczywiście Kamil Glik, który pełni rolę lidera defensywy. Piłkarz Benevento świetnie zaprezentował się w zremisowanym 1:1 we wrześniu spotkaniu z Anglią. Od tamtego czasu jednak dokucza mu uraz.

Uraz Kamila Glika

Jak podał Onet, Glik nie trenował we wtorek razem z całą reprezentacją. Ból w kolanie, który doskwiera mu od meczu z Anglią, teraz się nasilił. W związku z tym piłkarz Benevento odbył indywidualną jednostkę treningową. Nie wiadomo, jak bardzo poważny jest uraz i czy wyklucza on obrońcę z gry w sobotnim meczu przeciwko San Marino.

Kiedy gra Polska?

Pierwszy mecz trwającego zgrupowania reprezentacji Polski odbędzie się 9 października o godzinie 20:45. Podczas tego spotkania kibice na stadionie pożegnają Łukasza Fabiańskiego, który na początku sierpnia ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. Druga potyczka odbędzie się na wyjeździe. Przeciwnikiem naszych Orłów będzie Albania.

Polacy zajmują w tym momencie trzecie miejsce w grupie kwalifikacyjnej do mistrzostw świata. Biało-Czerwoni mają 11 punktów. Druga jest Albania z dorobkiem 12 oczek, a nad wszystkimi góruje Anglia, która uzbierała do tej pory 16 punktów.