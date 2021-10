Przewidywany skład reprezentacji Polski na mecz z San Marino. Kolejna okazja do eksperymentów

Już 9 października Biało-Czerwoni rozegrają kolejny mecz w eliminacjach mistrzostw świata. Tym razem ich przeciwnikiem będzie zespół San Marino. To dobra okazja co do tego, aby Paulo Sousa znów sprawdził kilku młodych i rezerwowych piłkarzy, którzy dopiero aspirują do częstszej gry w pierwszym składzie w ważniejszych meczach.

Pożegnanie Łukasza Fabiańskiego. Co z innymi liderami?

Sam szkoleniowiec nie krył na konferencji prasowej, że zamierza dać odpocząć podstawowym graczom. Wiadomo na pewno, że w tym spotkaniu na boisko nie zobaczymy na przykład Wojciecha Szczęsnego. To wiąże się głównie z pożegnaniem Łukasza Fabiańskiego, który właśnie z San Marino rozegra swój ostatni mecz w kadrze. A nawet, gdy Sousa już zdecyduje się go zmienić, między słupki ma wejść inny golkiper.

Ponadto spekuluje się, że w akcji nie zobaczymy również Kamila Glika. Środkowy obrońca powinien odpoczywać przed spotkaniem z Albanią, zwłaszcza że w ostatnich dniach narzekał na uraz. Po prostu nie ma co ryzykować jego zdrowiem. Mało prawdopodobne jest, aby 90 minut rozegrali także Piotr Zieliński czy Robert Lewandowski. W poprzednim spotkaniu z tym zespołem selekcjoner zdjął naszego kapitana po pierwszej połowie (pomocnik Napoli zaś był kontuzjowany). Wiadomo też, że ze względu na uraz nie zagra Damian Szymański.

Prawdopodobny skład Polaków na mecz z San Marino

Jak zatem może wyglądać wyjściowa jedenastka Polaków na mecz z San Marino?

Najprawdopodobniej wyjdziemy w ustawieniu 3-5-2: Fabiański – Dawidowicz, Helik, Kędziora – Jóźwiak, Linetty, Moder, Kozłowski, Puchacz – Buksa, Lewandowski. W

