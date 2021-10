Robert Lewandowski może pobić kolejny rekord. Gdzie i o której oglądać mecz Polski z San Marino?

Już 9 października reprezentacja Polski rozegra następny mecz w eliminacjach mistrzostw świata. Na stadionie PGE Narodowym gościć będzie zespół San Marino, z którego pokonaniem nie powinniśmy mieć żadnych problemów. Nawet jeśli Paulo Sousa wystawi tak zwany „drugi garnitur”.

Paulo Sousa będzie rotował

O kilku szczegółach personalnych wiemy już teraz – na pewno między słupkami stanie Łukasz Fabiański, a potem zastąpi go Radosław Majecki lub Łukasz Skorupski. Z powodu urazu wypadł też Damian Szymański. Zawodnik ten doskonale spisał się w wyjazdowym starciu z San Marino we wrześniu i zyskał dużą sympatię selekcjonera. Na tyle, by potem poradzić sobie w spotkaniu z Anglią. Gdyby był zdrowy, zapewne i tym razem mógłby dostać szansę.

Robert Lewandowski pobije kolejny rekord?

Nie ma co ukrywać – to starcie będzie dla Polaków doskonałą okazją do poniesienia morale, a także zdobycia wielu bramek. Ich bilans może (choć nie musi) okazać się kluczowy przy końcowym układzie tabeli, gdybyśmy mieli tyle samo punktów co jeden z naszych rywali. Dlatego ważne jest, aby z San Marino wygrać jak najwyżej.

Z podobnego założenia na pewno wyjdzie również Robert Lewandowski, o ile Paulo Sousa pozwoli mu zagrać. Nie wiadomo jednak, ile minut dostanie. Można się natomiast domyślić, że jeśli pojawi się na boisku, bardzo będzie chciał zdobyć przynajmniej dwie bramki. Gdyby to się stało, wyrównałby rekord liczby goli strzelonych w zespole narodowym w jednym roku kalendarzowym. Na razie ma ich dziewięć. Aktualny ustanowił Grzegorz Lato w 1974 roku oraz… Sam Lewandowski. Osiągnięcie legendy Stali Mielec „Lewy” wyrównał sześć lat temu.

O której transmisja meczu Polska – San Marino?

Mecz Polska – San Marino został zaplanowany na 9 października. Rozpocznie się o godzinie 20:45. Zapraszamy na relację na żywo z tego spotkania, którą przeprowadzimy na wprost.pl. Transmisję będzie można śledzić na antenach TVP 1, TVP Sport, Polsatu Sport i w serwisach sport.tvp.pl, polsatboxgo.pl.

