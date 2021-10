Węgrzy polegli w meczu z Albanią. Przedstawiamy sytuację Polaków w tabeli grupy I

9 października nie tylko reprezentacja Polski rozegrała kolejny ważny mecz w ramach eliminacji mistrzostw świata. Oprócz pojedynku Biało-Czerwonych z San Marino w grupie I odbyły się jeszcze dwa spotkania. Anglia grała z Andorą i pokonała ją 5:0, ale jeszcze ważniejszym starciem dla ostatecznego układu w tabeli był pojedynek Węgrów z Albanią. Atut własnego boiska wcale nie sprzyjał tym pierwszym. To efekt gry przy pustych trybunach, czyli kary nałożonej przez UEFA za rasistowskie zachowania kibiców we wcześniejszym meczu z Anglikami.

Zabójczy cios Armando Brojy

Słaba atmosfera jakby przeniosła się z pustego stadionu na boisko, gdzie również brakowało emocji. Spotkanie Węgrów z Albańczykami było rwane, pełne fauli i nieatrakcyjne dla oka zwłaszcza dla postronnego kibica. Nic nie pomagało to, że po boisku biegali tacy zawodnicy jak Szoboszlai czy Salloi. To wymowne, ale niemal oczywiste – do przerwy żadna z drużyn nie oddała celnego strzału.

Po zmianie stron dopiero zaczęło się coś dziać, a im dłużej trwała druga połowa, tym groźniejsze stawały się poszczególne ataki. Wydawało się, że to Madziarzy są bliżej zwycięstwa, lecz mieli ogromnego pecha. Była 74. minuta, kiedy po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Szalai trafił w słupek z bliskiej odległości. To podziałało na Albanię jak płachta na byka. Kilka chwil później nie pomylił się Armando Broja, wprowadzony z ławki rezerwowych. Znalazł się na prawym skrzydle i plasowanym strzałem ustalił wynik meczu na 1:0 dla swojego zespołu.

Sytuacja Polaków w tabeli grupy I

Jak zatem wygląda aktualna sytuacja w tabeli grupy I? Wciąż prowadzą w niej Anglicy z 19 punktami na koncie. Albania zajmuje pozycję lidera i ma ich cztery mniej. Polacy są trzeci z 14 „oczkami”. Węgrzy zajmują czwartą lokatę z 10 punktami. Już 12 października Biało-Czerwoni zagrają jednak z Albanią i jeśli wygrają, awansują na drugą pozycję, gwarantującą udział w barażach o mundial.

