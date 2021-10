Przed Polakami trzy kluczowe mecze. Przypominamy terminarz eliminacji do mundialu

Reprezentacja Polski rozegrała już siedem spotkań w ramach eliminacji do mistrzostw świata, które odbędą się pod koniec 2022 roku w Katarze. Biało-Czerwoni uzbierali do tej pory 14 punktów, co plasuje ich na trzecim miejscu w grupie – punkt za Albanią i pięć „oczek” za Anglią, która przewodzi stawce i jest niemal pewna bezpośredniego awansu na mundial.

Kwestią otwartą pozostaje awans do baraży, w których wystąpią wiceliderzy grup. O drugie miejsce prawdopodobnie powalczą Polacy i Albańczycy, którzy w bezpośrednim starciu zmierzą się już we wtorek 12 października. Zwycięzca tego spotkania poczyni znaczny krok w kierunku baraży i zapewni sobie komfort przed ostatnimi meczami eliminacyjnymi. Te podopieczni Paulo Sousy rozegrają z Andorą i Węgrami. Reprezentanci Albanii powalczą z kolei o punkty z Andorą i Anglią.

Kiedy grają Polacy? Terminarz meczów reprezentacji

Albania – Polska (wtorek 12 października, godz. 20:45)

Andora – Polska (piątek 12 listopada, godz. 20:45)

Polska – Węgry (poniedziałek 15 listopada, godz. 20:45)

Tabela „polskiej” grupy (stan na 11 października)

Anglia – 19 pkt Albania – 15 pkt Polska – 14 pkt Węgry – 10 pkt Andora – 3 pkt San Marino – 0 pkt

Przypomnijmy, każda z drużyn grających w „polskiej grupie” rozegrała już po siedem spotkań. Ostatnie z nich zaplanowano na 15 listopada. Turniej barażowy, w którym zmierzy się 12 wiceliderów grup oraz dwóch zwycięzców grup Ligi Narodów, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu, zaplanowano na marzec 2022 roku. Trzy najlepsze zespoły wspomnianego turnieju dostaną przepustkę na mundial.

Czytaj też:

Łzy wzruszenia i prezent od kolegów. Kulisy pożegnania Fabiańskiego z kadrą