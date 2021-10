Osłabienie Albanii przed meczem z Polską. Gracz Atalanty kontuzjowany

Berat Djimsiti jest podstawowym obrońcą reprezentacji Albanii, dla której rozegrał już ponad 40 spotkań. Stoper regularnie gra także w Atalancie, a od początku sezonu Serie A wystąpił we wszystkich siedmiu ligowych meczach klubu z Bergamo. 28-latka nie zobaczymy jednak w meczu z Polską z powodu kontuzji, jakiej doznał w starciu z Węgrami.

Djimsiti podczas jednej z interwencji upadł w polu karnym i to na tyle pechowo, że po chwili został zniesiony na noszach i przewieziony do szpitala na badania. Jak podaje Sky Sports Italia, stoper reprezentacji Albanii złamał kość przedramienia. Prawdopodobnie czeka go operacja i około miesięczna przerwa.

Kto gra w reprezentacji Albanii?

Koledzy Djimsitiego poradzili sobie bez gracza Atalanty, wygrywając z Węgrami 1:0. Teraz podopieczni Edoardo Rei, którzy obecnie zajmują drugie miejsce w grupie, podejmą na własnym stadionie reprezentację Polski. I chociaż faworytem tego starcia wydają się być Biało-Czerwoni, to Albania również ma w swoich szeregach zawodników występujących w mocnych ligach.

Ostoją bramki Albańczyków jest Etrit Berisha, który w Torino pełni funkcję zmiennika Vanji Milinkovicia-Savicia. U boku Djimisitiego zazwyczaj występuje Marash Kumbulla, czyli rezerwowy AS Roma. W reprezentacji naszych najbliższych rywali grają jeszcze Elseid Hysaj (S.S. Lazio), Keidi Bare (RCD Espanyol) czy Myrto Uzuni (Ferencvarosi TC).

Przypomnijmy, mecz Albania – Polska zostanie rozegrany we wtorek 12 października. Początek spotkania o godz. 20:45, a relację na żywo z tego starcia przeprowadzimy na Wprost.pl.

