Przewidywany skład reprezentacji Polski na mecz z Albanią. Dwie wątpliwości Paulo Sousy

Na 12 października zaplanowano mecz Polaków z Albańczykami – kluczowy dla finalnego układu sił w grupie I. Jeśli to nasi rodacy zwyciężą, zachowają szansę na grę w barażach o awans na katarski mundial. Gdyby zrobili to nasi rywale, umocnią się na pozycji wiceliderów, a Biało-Czerwoni praktycznie przestaną liczyć się w grze o udział w mistrzostwach świata.

Tym bardziej zatem warto zwrócić uwagę na skład, który wybiegnie dziś od pierwszej minuty.

Eliminacje MŚ 2022. Dwie zagwozdki Paulo Sousy przed meczem Polska – Albania

Paulo Sousa na konferencji prasowej zaznaczał, że ma dwie wątpliwości, jeśli chodzi o obsadę poszczególnych pozycji. Nie sprecyzował co prawda, które tak dokładnie miał na myśli, jednak całkiem łatwo się tego domyślić. Pierwsza z nich to prawe wahadło. Tam Portugalczyk ma do wyboru Jóźwiaka, Bereszyńskiego, Kędziorę oraz Frankowskiego. Pierwszy jednak nie zachwyca w barwach Derby County; bocznych obrońców trener woli wystawiać w trzyosobowym bloku defensywnych, nie zaś na boku; ostatni z wymienionych natomiast może bardziej przydać się w innej roli.

Druga zagwozdka może dotyczyć tego, kto powinien partnerować Lewandowskiemu w ataku. Na przedmeczowej konferencji Sousa został o to zapytany przez jednego z dziennikarzy, lecz odpowiedział wymijająco. Zaznaczył, że Świderski i Buksa to dwaj kompletnie różni zawodnicy. O ile ten pierwszy może bardziej przydać się w rozegraniu, o tyle drugi znacznie lepiej radzi sobie w roli lisa pola karnego i jest bardzo silny. Oprócz tego selekcjoner może zastanawiać się, jaką rolę przydzielić Klichowi, który z San Marino rozegrał tylko 45 minut.

Przewidywany skład Polaków na mecz z Albanią

3-5-2: Szczęsny – Dawidowicz, Glik, Bednarek – Frankowski, Moder, Krychowiak, Zieliński, Puchacz – Buksa, Lewandowski

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45. Zapraszamy na relację na żywo z tego starcia na wprost.pl.

