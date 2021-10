Boniek przed meczem z Albanią: Jesteśmy narodem, który kocha płakać

Przed meczem z Albanią Zbigniew Boniek nie ma złudzeń – Polaków czeka bardzo trudne spotkanie. – Na pewno piłkarsko jesteśmy drużyną lepszą, ale nie na tyle, aby powiedzieć, że spokojnie wygramy. Musimy być skoncentrowani. Nie możemy popełnić błędu – podkreślił w wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego”. – Jestem przekonany, że wygramy – dodał.

Zbigniew Boniek: Mamy tendencję do narzekania

Były prezes PZPN nawiązał do pierwszego meczu obu drużyn, który Biało-Czerwoni wygrali 4:1. Po tym spotkaniu na podopiecznych Paulo Sousy i tak spadła fala krytyki za styl, jaki prezentowali. – Byliśmy zdecydowanie lepsi, strzeliliśmy przecież cztery gole. Chciałbym, abyśmy to powtórzyli. Nie dopisuję do pospolitego płakania, bo nic z tego nie wynika. Ale my mamy taką tendencję do narzekania – przekonywał Boniek.

Wiceprezydent UEFA stwierdził, że nawet po meczu z San Marino kibice narzekali na grę Polaków, chociaż ci wygrali wysoko i nie pozwalali rywalom na przeprowadzanie akcji ofensywnych. – Jesteśmy narodem, który kocha płakać, nie potrafimy się z niczego cieszyć – ocenił.

Rozmówca „PS” przywołał poprzednie mecze Biało-Czerwonych w eliminacjach, a konkretnie te, w których nasi reprezentanci tracili punkty. – Tej drużynie trochę brakuje szczęścia. Zasługiwaliśmy na zwycięstwo z Węgrami, bo byliśmy lepszym zespołem. Z Anglią na Wembley dyktowaliśmy warunki w drugiej połowie i nie powinniśmy przegrać – zaznaczył.

Kiedy mecz z Albanią?

Przypomnijmy, mecz Albania – Polska zostanie rozegrany we wtorek 12 października. Początek spotkania o godz. 20:45, a relację na żywo z tego starcia przeprowadzimy w serwisie Wprost.pl.

Czytaj też:

Ostre słowa legendy o reprezentancie Polski. „Brakuje mu ambicji”