Kolejne osłabienie Albańczyków. Podstawowy zawodnik zaraził się koronawirusem

Reprezentacja Albanii kilka dni przed meczem z Polską wygrała spotkanie z Węgrami. Na murawie oglądaliśmy wówczas m.in. Berata Djimsitiego, Klausa Gjasulę i Sokola Cikalleshia. Już teraz wiadomo, że wspomniana trójka nie wystąpi w starciu z Biało-Czerwonymi.

Gjasula zakażony koronawirusem

Djimsiti podczas spotkania z Madziarami złamał kość przedramienia, przez co czeka go około miesięczna przerwa w grze. W poniedziałek pozytywny wynik testu na koronawirusa otrzymał Cikalleshi, który we wrześniowym meczu z podopiecznymi Paulo Sousy strzelił bramkę na 1:1. Zakażony jest także Klaus Gjasula, o czym „Przegląd Sportowy” poinformował na kilka godzin przed rozpoczęciem spotkania w Tiranie.

Edoardo Reja stoi więc przed zadaniem wybrania zawodników, którzy zastąpią Djimsitiego, Gjasulę i Cikalleshia. Szansę od pierwszych minut powinien dostać Armando Broja, który w starciu z Węgrami wszedł na boisko w drugiej połowie i zdobył bramkę na wagę trzech punktów. W linii obrony można spodziewać się z kolei Frederica Veseliego, czyli defensora, który w meczu z Madziarami zmieniał kontuzjowanego Djimsitiego.

Przypomnijmy, mecz Albania – Polska zostanie rozegrany we wtorek 12 października. Początek spotkania o godz. 20:45, a relację na żywo z tego starcia przeprowadzimy w serwisie Wprost.pl.

