NA ŻYWO: Albania – Polska. Ten mecz Biało-Czerwoni muszą wygrać

27. min. Próba szybkiej akcji w wykonaniu Biało-Czerwonych. Defensorzy Albanii wybijają na rzut z autu. 26. min. Kolejna wrzutka w pole karne Albańczyków i kolejna niecelna. Póki co słabo wygląda gra Polaków w ofensywie. 25. min. Bare uderzał zza szesnastki, jednak mocno niecelnie. 25. min. Biało-Czerwoni zepchnięci do defensywy. 24. min. Hysaj centruje z prawej flanki, ale dobrze ustawiony Bednarek oddala zagrożenie. 23. min. Krychowiak faulowany, zaczniemy od rzutu wolnego na własnej połowie. 23. min. Ponownie gra toczy się głównie w środkowej strefie. 22. min. Biało-Czerwoni znowu próbują lewym skrzydłem. Tym razem dośrodkowywał Puchacz, ale piłkę pewnie złapał Berisha. 21. min. Teraz podania wymieniają Albańczycy, ale po chwili tracą piłkę. 20. min. Kontra gospodarzy zatrzymana przez Bednarka. 19. min. Moder miękko zagrywał w pole karne, jednak nie znalazł tym podaniem żadnego z kolegów. 18. min. Zieliński ostro faulowany w okolicach pola karnego rywali. Będzie rzut wolny dla Polaków. 17. min. Przy piłce Biało-Czerwoni. 16. min. Teraz fatalne, za mocne zagranie Krychowiaka do Lewandowskiego. Berisha zacznie od bramki. 16. min. Znowu tracimy piłkę w środkowej strefie. Moder zdołał jednak zablokować Ramadaniego, który ruszył z piłką prawym skrzydłem. 14. min. Buksa! Nasz napastnik dość przypadkowo dopadł do piłki i uderzył nad poprzeczką. 14. min. Kolejny rzut rożny dla Biało-Czerwonych. 13. min. Moder dośrodkowywał z rzutu wolnego, ale dobrze interweniuje jeden z defensorów. Rzut rożny dla Polaków. 13. min. Rzut wolny dla Polaków po faulu na Moderze. 12. min. Puchacz wrzucał z lewej flanki, ale dobrze ustawiony Kumbulla oddalił zagrożenie. 11. min. Kolejna groźna akcja Albańczyków, tym razem piłkę wybijał Zieliński. 11. min. Bare centrował z prawej strony, ale dobrze wybija Bednarek. 10. min. Ramadani faulowany w środkowej strefie. 9. min. Krychowiak najpierw stracił piłkę przed szesnastką, a po chwili zablokował uderzenie Uzuniego. Było groźnie! 8. min. Krychowiak faulowany przed własnym polem karnym. 8. min. Podopieczni Paulo Sousy wymieniają podania na własnej połowie, zmuszając Albańczyków do biegania za piłką. 7. min. Ismajili faulowany przez Lewandowskiego. 7. min. Biało-Czerwoni spychają rywali do defensywy. 6. min. Buksa leży na murawie po starciu w polu karnym. Sędzia nie dyktuje jednak jedenastki. 5. min. Puchacz dogrywał w pole karne, Jóźwiak zgrywał piłkę głową, ale żadne z jego kolegów nie wykończył akcji. 4.min. Zamieszanie przed szesnastką gospodarzy, ale ostatecznie piłkę przejmuje Berisha. 3. min. Nerwowy początek spotkania, dużo fauli po obu stronach. 2. min. Kolejny faul, tym razem przewinił Zieliński. 2. min. Teraz ostre wejście Glika w środkowej strefie. Rzut wolny dla Albańczyków. 1. min. Trashi fauluje Jóźwiaka i zaczniemy od rzutu wolnego. 1. min. Przy piłce gospodarze, a Polacy od razu grają wysokim pressingiem. Zaczynamy mecz z Albanią! 20:43 Przywitanie kapitanów i za chwilę zaczynamy. 20:39 Czas na hymny narodowe. 20:39 Piłkarze obu drużyn wychodzą już na boisko. 20:35 Początek meczu już za 10 minut! 20:32 Polacy zapoznali się już z murawą stadionu w Tiranie:



twitter.com 20:26 Według byłego prezesa PZPN Polacy wygrają starcie z Albanią:



Boniek przed meczem z Albanią: Jesteśmy narodem, który kocha płakać 20:17 Podopieczni Paulo Sousy zagrają dzisiaj na biało:



twitter.com 20:11 Tak z kolei prezentuje się jedenastka gospodarzy:



twitter.com 20:03 W takim składzie zagrają Biało-Czerwoni:



twitter.com 20:00 Do rozpoczęcia meczu z Albanią pozostała niespełna godzina. Tymczasem przypominamy możliwe scenariusze:



Co, jeśli przegramy lub zremisujemy z Albanią? Przypominamy możliwe scenariusze

Reprezentacja Polski swoją sytuację w grupie eliminacji do mistrzostw świata skomplikowała już w marcu. Gdyby Biało-Czerwoni w pierwszym spotkaniu kwalifikacji nie zremisowali na wyjeździe z Węgrami, kończąc ten mecz zwycięstwem, do starcia z Albanią przystępowaliby w o wiele lepszych nastrojach.

Podział punktów z Madziarami oraz tylko jedno „oczko” wywalczone w starciach z Anglikami sprawiły, że podopieczni Paulo Sousy przed trzema ostatnimi spotkaniami eliminacji zajmują trzecie miejsce w grupie. Nasi reprezentanci tracą punkt do Albanii, którą mogą przegonić już we wtorkowy wieczór. Warunkiem jest wygrana w Tiranie, o którą wcale nie będzie łatwo, chociaż w pierwszym starciu górą byli Polacy, którzy wygrali aż 4:1.

Co po meczu z Albanią?

Po meczu z Albanią reprezentantów Polski czekają jeszcze dwa spotkania w ramach eliminacji. Biało-Czerwoni do walki o punkty wrócą w listopadzie, kiedy to najpierw 12 listopada zagrają na wyjeździe z Andorą, a trzy dni później podejmą w Warszawie Węgrów.

Czytaj też:

Tym razem wpadki nie było. Reprezentacja U-21 wygrywa w Kielcach