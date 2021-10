NA ŻYWO: Albania – Polska. Ten mecz Biało-Czerwoni muszą wygrać

Wciąż czekamy na decyzję sędziego. Spiker apeluje do kibiców reprezentacji Albanii o to, by się uspokoili. Czekamy na rozwój sytuacji. Piłkarze wciąż nie wychodzą na murawę. Mecz został przerwany po tym, jak po bramce zdobytej przez Świderskiego z trybun na murawę poleciały butelki. Klich dograł w pole karne, a tam Świderski strzałem z pierwszej piłki pokonał bramkarza rywali! Prowadzimy w Tiranie! 77. min. GOOOOOL! Świderski! 76. min. Lewandowski prostopadłym podaniem uruchomił Klicha, jednak przytomnie interweniuje Berisha. 75. min. Teraz swojej szansy szukają rywale, jednak nasi defensorzy duszą ich akcję w zarodku. 74. min. Wznawiamy grę. Przy piłce Polacy. 73. min. Bednarek sfaulował Manaja, który nie podnosi się z murawy. 72. min. Gorąco zrobiło się pod bramką Berishy! Krychowiak przejął piłkę i ruszył w pole karne, próbował dogrywać do Lewandowskiego, ale albański bramkarz zdołał wybić futbolówkę. 71. min. Długa piłka w kierunku Świderskiego, jednak ten nie zdołał dojść do podania. 71. min. Boisko opuszcza również Jóźwiak, za którego wchodzi Frankowski. 70. min. Sousa decyduje się na kolejną zmianę. Świderski zastąpi Buksę. 70. min. Biało-Czerwoni wymieniają podania na własnej połowie. 69. min. Niedokładna piłka do Buksy. Berisha zacznie od bramki. 68. min. Bednarek faulowany przez Manaja. 67. min. Ależ akcja Polaków! Piłkę w szesnastce przejął Jóźwiak, który płasko zgrywał piłkę przed bramkę, jednak obrońca reprezentacji Albanii wybił futbolówkę. 66. min. Manaj ruszył środkiem, jednak naszym stoperom udało się zatrzymać rywala. 65. min. Trashi schodzi, za niego Lenjani. 64. min. Dawidowicz fauluje rywala. 63. min. Dobry powrót Puchacza, przejmujemy piłkę. 63. min. Podopieczni Sousy w ataku pozycyjnym. 61. min. Teraz dużo strat po obu stronach. 61. min. Trashi dogrywał z lewej flanki, jednak Dawidowicz poradził sobie z tym zagraniem. 60. min. Lewandowski zatrzymany w szesnastce Albanii, od bramki zacznie Berisha. 60. min. Przy piłce gospodarze, którzy próbują przepchnąć się prawym skrzydłem. 59. min. Zmiana w ekipie rywali. Schodzi Uzuni, za niego wchodzi Broja. 58. min. Bednarek dobrze blokował rywala, zaczniemy od rzutu z autu. 57. min. Zieliński centruje z narożnika, Manaj wybija. 55. min. Rzut rożny dla Polaków. 54. min. Dawidowicz sfaulował rywala. 53. min. Manaj leży na boisku po starciu z Glikiem. Po chwili Albańczyk podniósł się z murawy. 52. min. Podopieczni Edoardo Rei wyraźnie nabrali wiatru w żagle. 52. min. Uzuni centrował w pole karne Polaków, ale oddalamy zagrożenie. 51. min. Dawidowicz poradził sobie z Uzunim. Zaczniemy od rzutu z autu. 51. min. Bednarek sfaulował Ramadaniego, za co dostaje żółtą kartkę. 50. min. Niecelne podanie do Jóźwiaka. Rywale zaczną od autu. 49. min. Hysaj ogląda żółtą kartkę za faul na Puchaczu. 49. min. Roshi płasko w pole karne, ale piłka wybita przez Polaków. Było gorąco pod bramką Szczęsnego. 48. min. Przy piłce rywale, którzy próbują skonstruować atak pozycyjny. 47. min. Krychowiak do Lewandowskiego, ten próbował dogrywać przed bramkę, ale jego podanie zostało zablokowane. 46. min. Dużo walki w środkowej strefie. Póki co żadna z drużyn nie uspokoiła gry. 46. min. Zaczynamy drugą połowę! Zmiana w naszej reprezentacji. Mateusz Klich zastąpi Jakuba Modera. Za chwilę początek drugiej połowy. Koniec pierwszej połowy! Zapraszam po przerwie. 45. min. +1 Zaczniemy od rzutu z autu w środkowej strefie. 45. min. +1 Minuta doliczona do pierwszej połowy. 45. min. Veseli faulowany. Rywale wznowią grę od rzutu wolnego. 44. min. Lewandowski wyłożył piłkę Zielińskiego, jednak ten nie zdołał dojść do sytuacji strzeleckiej. 44. min. Albańczycy grają wysokim pressingiem. 43. min. Lewandowski blokowany przez Kumbullę. Ponownie grę wznowi Berisha. 42. min. Krychowiak faulował w ataku. Rzut wolny dla gospodarzy. 42. min. Rzut rożny dla Polaków. 40. min. Bednarek długim podaniem szukał Zielińskiego, ale zagrywał bardzo niecelnie. Berisha zacznie od własnej bramki. 40. min. Moment spokojniejszej gry, wymieniamy podania na własnej połowie. 39. min. Po chwili Buksa fauluje Kumbullę, za co ogląda żółtą kartkę. 38. min. Berisha zacznie od rzutu wolnego. 37. min. Buksa wdał się w przepychanki z Kumbullą. 37. min. Polacy w ataku pozycyjnym. 36. min. Nic z tego rzutu wolnego nie wyszło. Berisha zacznie od bramki. 36. min. Rzut wolny dla Polaków. 35. min. Kapitan reprezentacji Polski opatrywany na murawie. 34. min. Lewandowski faulowany przez Ismajiliego, który obejrzał za to przewinienie żółtą kartkę. 33. min. Moder zablokował dośrodkowanie Hysaja. Rzut z autu dla rywali. 32. min. Bare faulowany w środkowej strefie. 31. min. Bare dogrywał w pole karne, gdzie dobrze ustawiony Jóźwiak nie pozwolił rywalom dojść do piłki. 30. min. Zieliński! Mocny strzał pomocnika Napoli zza pola karnego, ale dobrze interweniuje Berisha. 29. min. Lewandowski! Puchacz do Buksy, ten odegrał do ustawionego w polu karnym kapitana reprezentacji, ale jego strzał zablokowany. 28. min. Rzut wolny dla Albańczyków po faulu Krychowiaka. 28. min. Zieliński do Jóźwiaka, jednak niecelnie. Rywale zaczną od rzutu z autu. 28. min. Polacy w ataku pozycyjnym. 27. min. Próba szybkiej akcji w wykonaniu Biało-Czerwonych. Defensorzy Albanii wybijają na rzut z autu. 26. min. Kolejna wrzutka w pole karne Albańczyków i kolejna niecelna. Póki co słabo wygląda gra Polaków w ofensywie. 25. min. Bare uderzał zza szesnastki, jednak mocno niecelnie. 25. min. Biało-Czerwoni zepchnięci do defensywy. 24. min. Hysaj centruje z prawej flanki, ale dobrze ustawiony Bednarek oddala zagrożenie. 23. min. Krychowiak faulowany, zaczniemy od rzutu wolnego na własnej połowie. 23. min. Ponownie gra toczy się głównie w środkowej strefie. 22. min. Biało-Czerwoni znowu próbują lewym skrzydłem. Tym razem dośrodkowywał Puchacz, ale piłkę pewnie złapał Berisha. 21. min. Teraz podania wymieniają Albańczycy, ale po chwili tracą piłkę. 20. min. Kontra gospodarzy zatrzymana przez Bednarka. 19. min. Moder miękko zagrywał w pole karne, jednak nie znalazł tym podaniem żadnego z kolegów. 18. min. Zieliński ostro faulowany w okolicach pola karnego rywali. Będzie rzut wolny dla Polaków. 17. min. Przy piłce Biało-Czerwoni. 16. min. Teraz fatalne, za mocne zagranie Krychowiaka do Lewandowskiego. Berisha zacznie od bramki. 16. min. Znowu tracimy piłkę w środkowej strefie. Moder zdołał jednak zablokować Ramadaniego, który ruszył z piłką prawym skrzydłem. 14. min. Buksa! Nasz napastnik dość przypadkowo dopadł do piłki i uderzył nad poprzeczką. 14. min. Kolejny rzut rożny dla Biało-Czerwonych. 13. min. Moder dośrodkowywał z rzutu wolnego, ale dobrze interweniuje jeden z defensorów. Rzut rożny dla Polaków. 13. min. Rzut wolny dla Polaków po faulu na Moderze. 12. min. Puchacz wrzucał z lewej flanki, ale dobrze ustawiony Kumbulla oddalił zagrożenie. 11. min. Kolejna groźna akcja Albańczyków, tym razem piłkę wybijał Zieliński. 11. min. Bare centrował z prawej strony, ale dobrze wybija Bednarek. 10. min. Ramadani faulowany w środkowej strefie. 9. min. Krychowiak najpierw stracił piłkę przed szesnastką, a po chwili zablokował uderzenie Uzuniego. Było groźnie! 8. min. Krychowiak faulowany przed własnym polem karnym. 8. min. Podopieczni Paulo Sousy wymieniają podania na własnej połowie, zmuszając Albańczyków do biegania za piłką. 7. min. Ismajili faulowany przez Lewandowskiego. 7. min. Biało-Czerwoni spychają rywali do defensywy. 6. min. Buksa leży na murawie po starciu w polu karnym. Sędzia nie dyktuje jednak jedenastki. 5. min. Puchacz dogrywał w pole karne, Jóźwiak zgrywał piłkę głową, ale żadne z jego kolegów nie wykończył akcji. 4.min. Zamieszanie przed szesnastką gospodarzy, ale ostatecznie piłkę przejmuje Berisha. 3. min. Nerwowy początek spotkania, dużo fauli po obu stronach. 2. min. Kolejny faul, tym razem przewinił Zieliński. 2. min. Teraz ostre wejście Glika w środkowej strefie. Rzut wolny dla Albańczyków. 1. min. Trashi fauluje Jóźwiaka i zaczniemy od rzutu wolnego. 1. min. Przy piłce gospodarze, a Polacy od razu grają wysokim pressingiem. Zaczynamy mecz z Albanią! 20:43 Przywitanie kapitanów i za chwilę zaczynamy. 20:39 Czas na hymny narodowe. 20:39 Piłkarze obu drużyn wychodzą już na boisko. 20:35 Początek meczu już za 10 minut! 20:32 Polacy zapoznali się już z murawą stadionu w Tiranie:



twitter.com 20:26 Według byłego prezesa PZPN Polacy wygrają starcie z Albanią:



Boniek przed meczem z Albanią: Jesteśmy narodem, który kocha płakać 20:17 Podopieczni Paulo Sousy zagrają dzisiaj na biało:



twitter.com 20:11 Tak z kolei prezentuje się jedenastka gospodarzy:



twitter.com 20:03 W takim składzie zagrają Biało-Czerwoni:



twitter.com 20:00 Do rozpoczęcia meczu z Albanią pozostała niespełna godzina. Tymczasem przypominamy możliwe scenariusze:



Co, jeśli przegramy lub zremisujemy z Albanią? Przypominamy możliwe scenariusze

Reprezentacja Polski swoją sytuację w grupie eliminacji do mistrzostw świata skomplikowała już w marcu. Gdyby Biało-Czerwoni w pierwszym spotkaniu kwalifikacji nie zremisowali na wyjeździe z Węgrami, kończąc ten mecz zwycięstwem, do starcia z Albanią przystępowaliby w o wiele lepszych nastrojach.

Podział punktów z Madziarami oraz tylko jedno „oczko” wywalczone w starciach z Anglikami sprawiły, że podopieczni Paulo Sousy przed trzema ostatnimi spotkaniami eliminacji zajmują trzecie miejsce w grupie. Nasi reprezentanci tracą punkt do Albanii, którą mogą przegonić już we wtorkowy wieczór. Warunkiem jest wygrana w Tiranie, o którą wcale nie będzie łatwo, chociaż w pierwszym starciu górą byli Polacy, którzy wygrali aż 4:1.

Co po meczu z Albanią?

Po meczu z Albanią reprezentantów Polski czekają jeszcze dwa spotkania w ramach eliminacji. Biało-Czerwoni do walki o punkty wrócą w listopadzie, kiedy to najpierw 12 listopada zagrają na wyjeździe z Andorą, a trzy dni później podejmą w Warszawie Węgrów.

Czytaj też:

Tym razem wpadki nie było. Reprezentacja U-21 wygrywa w Kielcach