Albańczycy nie unikną kary za butelkowy skandal podczas meczu z Polską. FIFA wydała komunikat

W meczu Albanii z Polską, który odbył się 12 października, doszło do skandalicznych wydarzeń, a główną rolę odegrali w nich kibice zebranie na stadionie w Tiranie. FIFA już wydała w tej sprawie oświadczenie, w którym stanowczo potępiła to, co wydarzyło się w meczu. O szczegółach czytamy na portalu sport.onet.pl.

Kibice rzucali przedmiotami z trybun podczas meczu Albania – Polska

Chodzi oczywiście o sytuacje, jakie miały miejsce w kilku momentach spotkania. Najpierw kilka butelek poleciało z trybun w kierunku Piotra Zielińskiego, kiedy ten wykonywał rzut rożny. Następnie Biało-Czerwoni zostali obrzuceni przedmiotami różnej maści po golu, którego strzelił Karol Świderski. Co prawda napastnik kajał się potem, że niepotrzebnie podbiegł w kierunku trybun, ale to w żaden sposób nie tłumaczy haniebnego zachowania fanów reprezentacji Albanii.

Później zresztą ci przeszkadzali zdobywcy bramki nawet podczas pomeczowego wywiadu. Napastnik odpowiadał na pytanie reportera, ale rozmowa musiała zostać zakończona przedwcześnie, ponieważ kibice znów zaczęli miotać butelki w kierunku zawodnika.

FIFA wydała komunikat w sprawie zachowania kibiców

Wszystkimi powyżej opisanymi incydentami ma zająć się FIFA. Ogólnoświatowa federacja piłkarska wydała już w tej sprawie oficjalny komunikat.

„Obecnie analizujemy sprawozdania z wtorkowych spotkań eliminacji mistrzostw świata w związku z planem wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji. Stanowczo potępiamy incydenty, do których doszło podczas meczów Anglii z Węgrami oraz Albanii z Polską. Chcemy jednoznacznie zaznaczyć, że FIFA nie zgadza się na żadną formę przemocy, dyskryminacji czy nękania w trakcie organizowanych przez nią wydarzeń. W futbolu nie powinno być tolerancji dla tak karygodnych zachowań” – głosi komunikat.

Obecnie nie wiadomo jeszcze, jaką karę może otrzymać Albania. W grę wchodzi na pewno sankcja finansowa oraz zamknięcie stadionu przy okazji organizacji kolejnych spotkań.

