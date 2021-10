To właśnie ten hit śpiewano w szatni po meczu z Albanią. Jest nagranie

Jak wyglądały bezpośrednie przygotowania do meczu z Albanią? Co zwróciło uwagę piłkarzy po wejściu na murawę stadionu w Tiranie? I wreszcie co działo się w polskiej szatni chwilę po tym, jak sędzia przerwał mecz? Tego dowiecie się, oglądając najnowszy odcinek vloga reprezentacji.