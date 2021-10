Prezes PZPN zwróci się do FIFA. Chodzi o incydent z meczu z Anglią

Chociaż od meczu Polaków z Anglikami minął już ponad miesiąc, to wciąż nie milkną echa incydentu, do jakiego doszło podczas tego spotkania. Kamil Glik został oskarżony przez rywali o rasistowskie zachowanie, a do sprawy odniosła się FIFA. Dalsze kroki zapowiada z kolei Cezary Kulesza, który chce ukarania osób odpowiedzialnych za atak na stopera Biało-Czerwonych.