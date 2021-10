Awans reprezentacji Polski w nowym rankingu FIFA. Są zmiany w czołówce

Nowy ranking FIFA opublikowano w czwartek 21 października. Wynika z niego, że reprezentacja Polski odnotowała awans o jedyną pozycję – z 24. na 23. To zasługa wygranych z San Marino i Albanią, dzięki którym Biało-Czerwoni wciąż mają szansę na awans do baraży przed mistrzostwami świata.

Nowy ranking FIFA. Brazylia goni Belgię

Na tym nie koniec zmian w nowym zestawieniu ogłoszonym przez światową federację. Ciekawie zrobiło się w czołówce rankingu. Belgowie wprawdzie obronili pozycję lidera, ale Brazylijczycy tracą do nich już tylko nieco ponad osiem punktów. Na trzecie miejsce awansowali Francuzi, czyli świeżo upieczeni triumfatorzy Ligi Narodów. Czwarte miejsce zajmują z kolei Włosi, którzy we wrześniowym zestawieniu znajdowali się lokatę niżej.

Za Azzurri wylądowali Anglicy, dla których jest to spadek o dwie pozycje. Wicemistrzowie Europy w październiku wprawdzie najpierw wysoko pokonali Andorę (5:0), ale później zaledwie zremisowali z Węgrami (1:1), co tłumaczy ich gorsze miejsce w rankingu. Synowie Albionu, podobnie jak inne reprezentacje, szanse na poprawę lokaty w zestawieniu dostaną już w listopadzie.

Wtedy to zostaną rozegrane ostatnie mecze w ramach eliminacji do mistrzostw świata, a kolejny ranking FIFA zostanie opublikowany 25 listopada. Przypomnijmy, wcześniej Polacy zmierzą się z Andorą (12 listopada) oraz z Węgrami (15 listopada). Dzień po opublikowaniu rankingu odbędzie się z kolei losowanie przed turniejem barażowym do mundialu.

Czołowa „10” rankingu FIFA:

Belgia Brazylia Francja Włochy Anglia Argentyna Hiszpania Portugalia Meksyk Dania

